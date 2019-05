M5s | ' Le stime della Commissione sono farlocche per colpire il governo'

Scuola - per la Lega Miur non è strategico e Gallo (M5s) invoca maggiori investimenti : La Scuola continua ad essere terreno di divergenze politiche tra i due maggiori attori politici del governo Conte. Sulla regionalizzazione Salvini esorta gli scettici a farsi passare i dubbi. Di avviso contrario il MoVimento 5 Stelle che non vede di buon occhio questa misura il rischio di creare ulteriori discriminazioni. Servirebbe invece un decreto per l’assunzione degli oltre 100.000 supplenti della Scuola. Petizione Scirpoli Uno degli ...