L' oroscopo del giorno 9 maggio | 2ª sestina | ottimo giovedì per Pesci e Capricorno

oroscopo 9 maggio : giornata all'insegna dell'amore per Gemelli e Cancro : La giornata di giovedì 9 maggio sarà all'insegna dell'amore per molti segni zodiacali, ed in particolare per Gemelli, e Cancro, grazie alla complicità di Marte e Saturno. giornata invece opposta in ambito amoroso per il Leone che dovrà faticare per non causare qualche litigio con il partner a causa della Luna nei gradi nel segno. Venere stazionerà nel segno dell'Ariete mentre Mercurio e Urano continueranno il loro moto nel segno del Toro. ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 8 maggio : Ariete premuroso - Toro affascinante : L'oroscopo dell'amore di coppia approfondisce i transiti planetari favorevoli, aiutando ciascun segno zodiacale a districarsi dagli attriti di coppia. Le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di mercoledì sono ancora più complete poiché includono anche un proverbio per ciascun segno dello zodiaco. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete molto attenti ai bisogni del partner, tanto che le vostre esigenze ...

oroscopo Branko - 7 maggio : previsioni fino alla Festa della Mamma : Oroscopo di oggi: previsioni di Branko dal 7 maggio al giorno della Festa della Mamma Come ogni mattina anche oggi, martedì 7 maggio 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Branko del giorno che riportiamo in questo articolo sono tratte dal libro “Calendario Astrologico del 2019”, nel quale il re delle stelle ha svelato lo zodiaco di tutto l’anno: noi, in questo pezzo, riprendiamo però solo alcune piccole informazioni ...

oroscopo - classifica del mese di giugno : Capricorno galante - Gemelli mondano : Nel mese di giugno 2019 troviamo Giove nel segno del Sagittario mentre Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno. Mercurio sarà nei Gemelli come il Sole che in seguito si sposterà in Cancro, raggiungendo il Nodo Lunare e Marte. Nettuno stabile in Pesci ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del Toro. La Luna si sposterà dal Toro al segno dei Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni ...

oroscopo - classifica dell'amore di giugno : passione ritrovata per Cancro - flirt per Leone : Nel mese di giugno 2019, Giove si troverà in Sagittario e Plutone con Saturno stabili nel segno del Capricorno. Mercurio stazionerà in Gemelli, mentre Urano e Venere saranno in Toro. Il Sole viaggerà dai Gemelli al Cancro, dove si trovano il Nodo Lunare e Marte. Nettuno proseguirà lo stazionamento nei Pesci e la Luna passerà dal Toro ai Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Sul ...

L'oroscopo del giorno 8 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : Scorpione e Acquario 'top' : L'oroscopo del giorno 8 maggio 2019 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo mercoledì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto due giorni dall'attesissimo weekend, quindi iniziamo a prendere coscienza di come evolverà il periodo prima dell'attesissimo evento. Curiosi di sapere cosa riserverà mercoledì in amore e nel lavoro? In questo caso a far parlare di sé un transito astrale abbastanza ...

Paolo Fox 7 maggio : oroscopo domani di tutti i segni dello zodiaco : oroscopo di Paolo Fox del 7 maggio: le previsioni di domani L’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’oroscopo di domani, martedì 7 maggio, partendo dai primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: possono contare su buone stelle; avranno una primavera molto particolare con soddisfazioni part-time. In amore è meglio non avere due relazioni contemporaneamente. TORO: è in atto un cambiamento grazie a Urano che tende a stravolgere ...

oroscopo dell'amore di coppia - 7 maggio : Toro intuitivo - Leone confuso : L'Oroscopo dell'amore di coppia diventa intrigante e ricco di novità, tutte da scoprire nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì. I transiti planetari incrociano i loro influssi positivi, regalando nuove opportunità a ciascun segno zodiacale. Previsioni astrologiche fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete molto premurosi nei confronti del partner e prenderete una decisione costruttiva per la felicità di coppia. ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 7 maggio : Cancro fantasioso - Bilancia determinata : Le previsioni astrali di martedì indicano un percorso fortunato a ciascun segno zodiacale per raggiungere la felicità amorosa e approfondire nuovi interessanti incontri. Le premonizioni sulle opportunità sentimentali sono approfondite nel seguente oroscopo dell'amore per i single. L'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: mancando di dialogo, potreste rimanere delusi dal quadro amoroso che avevate dipinto con tanta fiducia nei confronti di un ...

L'oroscopo del giorno 7 maggio - 2ª sestina : magnifico martedì per Acquario e Capricorno : La settimana sarà molto interessante dal punto di vista astrologico. Di seguito L'oroscopo del giorno martedì 7 maggio 2019, come sempre in esclusiva per i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra le novità di spicco nella giornata in analisi, in evidenza ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 6 maggio : Acquario appassionato - Capricorno distaccato : I simboli zodiacali, tramite le previsioni astrali di lunedì, sono invitati dagli astri ad approfondire i propri stati d'animo, investendo sensazioni positive nei rapporti amorosi. L'oroscopo dell'amore di coppia elargisce delle dritte utili per raggiungere la serenità e la felicità. Astri e oroscopo dell'amore di coppia di lunedì Ariete: in coppia esprimerete le emozioni in modo intellettuale e approfondito, dopo aver esaminato la situazione ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 6 maggio : Leone sentimentale - Scorpione frettoloso : Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari di lunedì puntano un riflettore sull'emotività per facilitare nuovi incontri amorosi. L'oroscopo dell'amore per i single diventa così il trampolino di lancio per dare il via a nuove storie d'amore. Previsioni astrologiche di lunedì Ariete: non fate prevalere la passione, aprendovi a nuove storie con impeto poiché spinti da un'irruenza eccessiva. Piuttosto vagliate bene la situazione prima di ...

oroscopo della settimana - Branko : le previsioni di oggi - 5 maggio : Branko della settimana: le previsioni dell’Oroscopo di oggi, domenica 5 maggio Anche per i prossimi 7 giorni le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Branko che rendiamo note in questo pezzo sono tratte dal libro “Calendario Astrologico 2019”, nel quale il re delle stelle ha reso nota la situazione astrale di tutto l’anno: noi, come lascia intendere il titolo dell’articolo, ci limitiamo, per ovvie ragioni, a ...