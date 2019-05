L’ombra della ’ndrangheta sulla politica Bufera giudiziaria su Forza Italia

Spazziamo via L’ombra della prevaricazione maschilista dalla legge 194 sull'aborto : Periodicamente le forze oscurantiste tornano a occuparsi della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza e, in modo più o meno dichiarato, provano a rimettere indietro le lancette della storia, a quando la donna in difficoltà si affidava alle 'mammane', alla corsa clandestina a strutture abusive di improbabili professionisti che ne mettevano a rischio la salute.In queste ore in cui si riaffacciano questi pericolosi ...

