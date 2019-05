Liverpool-Barcellona 3-0 La diretta Origi e doppio Wijnaldum | rimonta completata

Liverpool pazzesco - ad Anfield è apoteosi : i reds fanno il miracolo - 4-0 al Barcellona e finale di Champions! : 1/42 AFP/LaPresse ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Doppiette di Origi e Wijnaldum : Incredibile ad Anfield: il Liverpool ribalta il Barcellona ed accede alla finale di Champions League. Finisce 4-0 per i Reds dopo il 3-0 per i catalani del match d’andata: in Inghilterra sblocca il match Origi al 7′ ma i blaugrana reggono. Nella ripresa dilagano gli inglesi: doppietta di Wijnaldum tra il 54′ ed il 56′, ma la rete decisiva è di Origi, che al 79′ manda in paradiso il Liverpool ed all’inferno il ...

Liverpool titanico - 4 gol in 79’ : Barcellona remuntado e matado - è finale Red : Origi al 7’ e al 79’ e una doppietta di Wijnaldum spazzano via Messi & co: l’1 giugno a Madrid la squadra di Klopp sfiderà una tra Tottenham e Ajax

Liverpool-Barcellona - visita del presidente Bartomeu al memoriale per Hillsborough : Una visita dovuta, per celebrare e ricordare una tragedia che ha colpito tutto il calcio e che ha segnato la storia dello sport inglese. A 30 anni dalla strage di Hillsborough , il presidente del Barcellona ha voluto rendere omaggio ai 96 morti della triste serata di Sheffield. Lo ha fatto poco prima del fischio di ...

