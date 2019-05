LIVE Italia-Austria | Europei Under17 2019 in DIRETTA | azzurri a caccia della

Meteo shock - l’Uragano Artico flagella l’Italia : situazione drammatica per il maltempo - morti e dispersi [LIVE] : Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa prima Domenica di Maggio ha ripercussioni drammatiche sul territorio: le piogge torrenziali, la neve abbondante fino a bassa quota, il vento impetuoso e le mareggiate stanno provocando un vero e proprio disastro con decine di feriti e purtroppo anche morti e dispersi. L’Uragano Artico che dalla scorsa notte sta flagellando il Nord Italia ha raggiunto raffiche di vento di ...

Maltempo - maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE - : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Maltempo - maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE : Maltempo, maggio come in inverno: pioggia e freddo sull'Italia. LIVE Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi dei pompieri in Veneto. 30 cm di neve sulle Dolomiti. ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Italiani a caccia della rimonta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto2 e primo atto del lunghissimo tour europeo del Motomondiale. Si corre sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, il quale ospita il GP iberico ininterrottamente a partire dal 1989 ed è molto utilizzato dai team per effettuare i test grazie al clima rovente di questa zona del sud della Spagna. Per la classe mediana si ...

LIVE Italia-Germania 3-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : Esposito trascina gli azzurri ad un successo meritatissimo! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania 2-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : magia di Esposito su punizione! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania 1-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : traversa di Esposito! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania 1-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : un tiro sporcato di Bonfanti ristabilisce la parità : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania 0-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : Beier porta in vantaggio i tedeschi : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania - Europei Under17 2019 in DIRETTA : debutto di fuoco per gli azzurrini! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A : Finale in DIRETTA. Brixia per lo scudetto - le Fate e le big italiane vogliono brillare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre: nel capoluogo toscano si assegnano gli scudetti e si definiranno le retrocessioni in cadetteria. Si preannuncia grande spettacolo per l’ultima gara prima della lunga estate che condurrà ai Mondiali, si torna in pedana dopo gli Europei di ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 1-0 : Pietro Lago la sblocca su corner corto!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 0-0 : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Final Series 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semiFinale delle Final Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...