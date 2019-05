LIVE Fognini-Edmund | Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA | 2-3 Inizio molto equilibrato

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladel match valido per il primo turno del Masters 1000 ditra Fabioe Kyle. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un drittopotente e assai insidioso su qualsiasi superficie.Tuttavia, nell’unico precedente che c’è tra i due giocatori, il 31enne nativo di Arma di Taggia ha vinto nel terzo turno disputato l’anno scorso al Roland Garros ma fu una vera battaglia, che videspuntarla al quinto set. Questo fa capire che la prima apparizione nel “MutuaOpen” non sarà semplice. Fabio però ha la possibilità di avvicinare l’agognata top-10 del ...

RivieraSportit : Tennis. ATP Madrid: il racconto di Fognini-Edmund (LIVE) - OA_Sport : #LIVE #Fognini-#Edmund, #Masters1000 #Madrid2019 in #DIRETTA: il ligure torna in campo. Scatta l'assalto alla #top10 - zazoomnews : LIVE Fognini-Edmund Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA: il ligure torna in campo. Scatta l’assalto alla top10 -… -