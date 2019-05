Litiga con la moglie e le spara : ROMA, 07 MAG - Femminicidio a Cave vicino Roma. A quanto ricostruito, un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini che intorno alle 12 hanno sentito gli spari e ...

Di Maio sul caso Siri : «Le signore mi dicono di non Litigare - ma quando ce vo' - ce vo'» : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Monterotondo, Roma,, ha dichiarato che la lite con la Lega 'si poteva risolvere molto prima con le dimissioni di Siri , ...

Lecce - marito Litiga con la moglie e l'accoltella : il figlio vede tutto e lo fa arrestare : Si è sfiorata la tragedia ieri, domenica 5 maggio, a Noha, una frazione di Galatina, in provincia di Lecce, dove un uomo di 69 anni ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un coltello. Secondo quanto riporta la stampa locale, tra i due era in corso una furibonda lite, al culmine della quale il soggetto ha colpito la donna con l'arma contundente. Fortunatamente in casa si trovava il figlio quarantenne della coppia che ha visto tutta la ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ramon Litiga con Antonito - la vedova di Samuel viene pedinata : Lo sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare colpi di scena e trame appassionanti. Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi sull’emittente LA 1 Tve questa settimana, rivelano che Antonito Palacios sarà ai ferri corti con il padre Ramon per essersi intromesso tra lui e l’ispettore militare e per aver intrapreso una relazione amorosa con la domestica Carmen. La vedova di Samuel ...

Riccardo Scamarcio si scontra con il suo suv contro un passante in bicicletta e ci Litiga : interviene la polizia : I fotografi del settimanale Diva e Donna hanno paparazzato Riccardo Scamarcio mentre discuteva animatamente con un ciclista nel centro di Roma, dopo aver avuto con lui un piccolo incidente. Secondo quanto riferisce il settimanale infatti, l’attore viaggiava a bordo del suo suv quando in Porta Venezia si sarebbe scontrato contro l’uomo in bicicletta. L’incidente non ha avuto conseguenze ma gli animi si sono scaldati, dice Diva e ...

Barbara Palombelli : "Ho Litigato con Rutelli per mandare Serena al Gf" : La partecipazione di Serena al Grande Fratello 16 è stata motivo di discordia in casa Rutelli: a raccontarlo è stata Barbara Palombelli , ospite dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. " Io ...

Live – Non è la D’Urso - Francesca Barra Litiga con Lemme e svela : “Sono incinta” : Alberico Lemme è stato la pietra dello scandalo. Reduce da Grande Fratello e ospite di Live – Non è la D’Urso, è stato protagonista dell’uno contro tutti. La prima a girarsi per accusarlo è stata Francesca Barra, la giornalista moglie di Claudio Santamaria. Mentre esponeva le sue critiche e diceva di preferire un dietologo serio Lemme l’ha apostrofata dicendole: “Che ci vai a fare dal dietologo, guarda che ...

Prima Litiga con fidanzata - poi tenta di aggredire suocera e spinge Carabiniere : denunciato : Roma – Ieri sera, a seguito di un intervento per una lite tra un uomo e una donna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero un romano 38enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La segnalazione al pronto intervento 112 dei Carabinieri e’ giunta verso le 21,30 e poco dopo, i militari hanno raggiunto l’abitazione in via ...

Francesca De Andrè Litiga con Guendalina Canessa : “Pezzo di silicone” : Grande Fratello: duro scontro tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè Poco fa ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani una nuova concorrente. Chi? Guendalina Canessa. Proprio quest’ultima ha qualche conto in sospeso con un’altra concorrente del GF 16: Francesca De Andrè, la quale ha avuto una relazione con il suo ex marito Daniele Interrante. Le due, appena si sono viste, hanno immediatamente dato vita ad un ...

Litiga col padre poi lo prende a pugni e lo uccide soffocandolo con un cuscino : Orrore a Viareggio dove Stefano Castellari, 46 anni, ha confessato il patricidio. L'uomo ha chiamato il 113 dopo aver ucciso...

Litiga con la fidanzata e tenta il suicidio : uomo in bilico su un cornicione : di Marco De Risi Follia a pochi metri da piazza Santa Maria Maggiore . Un giovane è rimasto in bilico ad oltre quindici metri d'altezza poggiato su un cornicione di uno stabile, color rosa, su un ...

Psg - tensione dopo la finale di Coppa di Francia : Neymar Litiga con un tifoso. VIDEO : Un'altra serata storta, che ha messo la parola fine su una stagione, quella del Psg , che non ha rispettato le attese. Fuori dalla Champions agli ottavi e dalla Coppa di Lega ai quarti, la squadra di ...

