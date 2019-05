L’inchiesta di Milano dimostra che il centrodestra va rifondato

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Lasciamo perdere gli aspetti penali che, anche a garanzia degli imputati, andranno stabiliti nelle sedi opportune, senza indulgere in processi a mezzo stampa (come spesso è capitato nella storia d’Italia degli ultimi decenni).Guardiamo invece alla dimensione politica di quanto sta accadendo in Lombardia, cioè la regione più importante d’Italia che vede, ancora una volta, diversi esponenti di(e in particolare di Forza Italia) coinvolti in inchieste per (presunti) fatti assai gravi.Il modello Lombardia è apprezzabile sotto molti punti di vista, poiché resta la regione d’Italia di gran lunga più performante sotto ogni profilo.Però, anche grazie all’efficacia del lavoro di forze dell’ordine e magistratura, è un modello gravemente inficiato da atteggiamenti amministrativi discutibili, di ...

