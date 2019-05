ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2019) E' durato circa tre ore l'interrogatorio svolto dall'imprenditore Paolo, ascoltato dai pm della Procura di Roma titolari dell'indagine che lo vede coinvolto per l'accusa di corruzione assieme alsegretario Armando Siri. Al termine dell'atto istruttorio i magistrati hanno deciso di secretare il. Un incontro dai toni distesi, avvenuto negli uffici della Procura generale di piazza Adriana. Il coinvolgimento nel fascicolo del pm Mario Palazzi di Siri ha suggerito agli inquirenti il passo della secretazione delper evitare fughe di notizie che possano ledere agli accertamenti."Abbiamo reso dichiarazioni sulla vicenda che chiama in causa il mio assistito, il professor Paolo: ha fornito la sua versione dei fatti. L'interrogatorio è statoper cui non è possibile riferirne alcun contenuto", ha detto l'avvocato Gaetano Scalise, difensore di, ...

_marlene1265 : RT @LaNotiziaTweet: L'imprenditore #Arata sentito dai pm che indagano sul minieolico ma il verbale è stato secretato. #Siri sarà ascoltato… - ilfogliettone : L'imprenditore Arata sotto torchio per tre ore, verbale secretato - - LaNotiziaTweet : L'imprenditore #Arata sentito dai pm che indagano sul minieolico ma il verbale è stato secretato. #Siri sarà ascolt… -