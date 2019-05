Licenziare Fazio costa 7 milioni | la soluzione è un' autoriduzione dello stipendio

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Solopuò eliminare. Salvini da mesi si scaglia contro l’altodel conduttore di Che tempo che fa ma i conti sono dalla parte di quest’ultimo. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la Rai dovrebbe sborsare una penale da più di 7di euro per interrompere i rapporti con Fabioe la Officina srl.I contratti, infatti, sono due, e legano il conduttore e società per 32 prime serate di Che tempo che fa (domenica) e 31 seconde serate di Che fuori tempo che fa (lunedì) su Raiuno, con scadenza il 30 giugno 2021.Considerando i costi per l’uso del format e del compenso di Fabio, si arriverebbe alla cifra di 7per sollevare il conduttore dalla sua poltrona in Rai. L’unicaper rivedere le cifre e restringere i costi di della trasmissione e del suo conduttore sarebbe quella di una ...

