Libia | incontro Conte-Sarraj | “Italia ci sostenga in Europa” Haftar cattura pilota di

(Di martedì 7 maggio 2019) L’Italia deve riconfermare il suo ruolo di leader europeo nel sostegno al governo di Accordo Nazionale libico guidato da Fayez al-. È questa, dopo un’ora e mezza dia Roma, la richiesta che il premier dellasostenuto dalle Nazioni Unite ha rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe. Al-“si è appellato agli amici italiani affinché compiano maggiori sforzi, visto il peso internazionale e il posizionamento dell’Italia, per produrre un cambiamento positivo negli atteggiamenti esitanti di alcuni Stati europei e della regione in modo da far cessare immediatamente questa aggressione” portata dalle forze del generale Khalifa, come si legge sul profilo Facebook del suo ufficio stampa. Intanto, continuano gli scontri sul terreno tra le forze di Tripoli e quelle di Tobruk: un aereo delle forze che difendono Tripoli è stato ...

