Leghe Europee | Lotito | “decisioni vanno condivise” | Agnelli non parla

Lotito alle Leghe Europee : «Le decisioni vanno condivise» : Lotito Leghe europee – Giornata importante a Madrid, dove va in scena il meeting delle Leghe europee. Presenti anche tanti club italiani, 15 di Serie A e 7 di Serie B. Durante la riunione è intervenuto anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha voluto dire la sua sull'evoluzione del calcio europeo.

Madrid - Assemblea delle Leghe Europee : si parlerà di Superlega? : Madrid, l'Assemblea delle Leghe Europee andrà in scena nelle prossime ore alla presenza di diversi club italiani Si è aperta a Madrid l'Assemblea delle Leghe Europee, incontro fortemente voluto dal numero uno della Liga, Javier Tebas. Partecipano 244 club (8 in più di tutta l'Eca) da 38 differenti paesi. I club italiani sono 16 compreso il Brescia neo promosso in Serie A, oltre alla presenza del presidente dell'Eca

Superlega – Incontro a Madrid tra club e Leghe europee : La Gazzetta dello Sport scrive in merito al summit club-leghe che si sta svolgendo oggi a Madrid. Il progetto Superlega al centro del dibattito Superlega – Diversi gli intenti e le fazioni. Da un lato i top club che puntano ad uan Champions d'elite nel 2024, dall'altra un fronte comune per impedirlo. Sono presenti 15 club di Serie A, tra cui anche il numero uno ECA Agnelli.

Van Der Sar : "Troppo gap tra Leghe nazionali : il futuro è giocare più gare europee" : "Il futuro è giocare sempre più partite a livello europeo". Edwin Van Der Sar, amministratore delegato dell'Ajax e vicepresidente dell'Eca, indica la strada del futuro del calcio europeo. Una indicazione in linea con quella di Andrea Agnelli, presidente proprio dell'associazione dei club del vecchio continente. "Dobbiamo creare un sistema per cui i grandi club dei

Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli : "No alle Coppe europee nel fine settimana" : Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli: Come saranno in futuro i campionati nazionali? E la Superchampions dominerà la scena europea? Se ne discute tanto in questi giorni, e se ne discuterà a lungo sino a questa estate, cercando un accordo non facile fra Eca, Uefa e Leghe europee. Chi organizza è la Uefa, chi investe i club (rappresentati dall'Eca), ma le Leghe europee non ci stanno a fare la parte dei comprimari e danno

Leghe Europee : «Impensabili le coppe nel weekend» : Nell'incontro di Madrid del 6-7 maggio «presenteremo ai club le nostre proposte per il ciclo 2021/2024, ma siccome si sta parlando del ciclo a partire dal 2024, presenteremo le nostre posizioni anche su questo. Le Leghe domestiche vogliono proteggere i propri calendari e devono giocare nei fine settimana». Sono le parole di Alberto Colombo, vicesegretario generale dell'Associazione delle Leghe europee.

Leghe Europee : «Distribuzione dei proventi sia più equa» : Il 6 e il 7 maggio si terrà a Madrid un'importantissima riunione della Club Advisory Platform, convocata dalla European Leagues. Si discuterà dell'evoluzione delle competizioni europee per club e della minaccia che i tornei nazionali e i club dovranno affrontare, come ha spiegato Alberto Colombo, vicesegretario generale dell'Associazione delle Leghe europee.

Champions nel weekend - Agnelli e l'Uefa contro le Leghe Europee : ecco chi vincerà : e soprattutto spostare le partite a metà settimana, lasciando così il weekend alla SuperChampions, sempre più ricca, con incassi stratosferici e ascolti tv altissimi, in tutto il mondo.

Riunione Leghe Europee : mezza Serie A presente all'incontro per l'evoluzione delle competizioni per club : Una grossa fetta della Serie A italiana è pronta a presenziare all'importante Riunione della club Advisory Platform convocata dalla European Leaguers, l'associazione delle Leghe Europee, per lunedì 6 e martedì 7 maggio a Madrid, incontro fortemente voluto da LaLiga di Javier Tebas. Tutti i club di calcio professionistico in Europa sono stati invitati a partecipare per discutere dell'evoluzione delle competizioni Europee