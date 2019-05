Leghe Europee – De Laurentiis show | “rivoluzione copernicana! Cancelliamo Champions ed

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) A margine dell’evento per le, Aurelio De, presidente del Napoli, ha proposto di cancellareLeague ed Europa League per formare una lega che unisca tutte le squadre presenti nelle due competizioni “È chiaro che i campionati nazionali vadano difesi e devono essere giocati nel weekend. Dico anche però cheed Europa League si sono invecchiate, non bastano i soldi per accontentare la crescita del calcio“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De, ai microfoni di Sky Sport, a margine dell’incontro di Madrid dellesulla riforma delle Coppe internazionali dopo il 2024. “Serve una rivoluzione copernicana: devono essere cancellate entrambe, per poi formare un’altra European Cup con tutte le squadre che già partecipavano, senza prime della classe e seconde della classe. Altrimenti ...

