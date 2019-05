Leghe e club contro la nuova Champions | ' Rischia di stravolgere i campionati'

Superlega – Incontro a Madrid tra club e Leghe europee : La Gazzetta dello Sport scrive in merito al summit club-leghe che si sta svolgendo oggi a Madrid. Il progetto Superlega al centro del dibattito Superlega – Diversi gli intenti e le fazioni. Da un lato i top club che puntano ad uan Champions d’elite nel 2024, dall’altra un fronte comune per impedirlo. Sono presenti 15 club di Serie A, tra cui anche il numero uno ECA Agnelli. La Situazione “Non è il giorno cruciale, ...

