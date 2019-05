Le Ong tornano all' attacco | Pronti a salpare verso il Mediterraneo

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Mauro Indelicato Dalla Mare Jonio ad Open Arms, passando per la Sea Watch 3: ecco le navi pronte ad aggirare la politica di SalviniE adesso le navi cosiddette “umanitarie” delle Ongal centro dell’attenzione, pronte a riprendersi la scena dopo mesi in cui i loro mezzi risultano ancorati all’interno di diversi porti delLa prima anelle scorse ore è la “Mare Jonio”, la nave dell’Ong “Mediterranea” finita nelle scorse settimane al centro di un’inchiesta della procura di Agrigento dopo aver violato l’alt di un mezzo della Guardia di Finanza nello scorso mese di marzo a largo di Lampedusa. Sequestrata nel porto della più grande delle Pelagie, la Mare Jonio risulta adesso ripartita alla volta delle acque libiche. Come scrive Repubblica.it, la nave dell’Ong Mediterranea dovrebbe attestarsi a circa trenta miglia dalle coste del Paese ...

framazza4 : RT @Medhope_FCEI: #Migranti, tornano le #Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di @RescueMed e @SeaWatchItaly - Beatric79497880 : RT @alessandrazinit: Migranti, tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch - panorao : RT @globalistIT: Non fermeranno la solidarietà, per quanto ci provino: Le navi Ong tornano a solcare il mare per salvare vite @SeaWatchItal… -