Alle finali del Grand Prix di Moncalieri brilla il tennistavolo dello Splendor Drago/Garbaccio fotoGALLERY : Il settore giovanile dello Splendor Drago/Garbaccio brilla al palablù di Moncalieri nella giornata dedicata Alle finali del Grand Prix. Erick Marangone vola in semifinale nei giovanissimi ed é terzo ...

Le foto del Met Gala : A tema "camp" (cioè?): Katy Perry vestita da lampadario, Jared Leto con due teste, Lady Gaga con quatto abiti diversi e tutti gli altri alla festa più eccentrica della moda

Perdono le foto della piccola Amiyah morta! Anonimo offre ricompensa da 25mila dollari : Un uomo australiano, insieme alla moglie, ha deciso di offrire una sostanziosa ricompensa per ritrovare il cellulare di un'altra coppia di genitori sul quale erano salvate le ultime foto della loro figlioletta morta. "I nostri nomi non importano, la cosa importante è la memoria di Amiyah e le sue foto insostituibili" hanno dichiarato ai media locali. Il telefono di Dee Windross, di Melbourne, è stato smarrito o rubato in un centro ...

Danilo Cataldi diventa papà - il giocatore della Lazio pubblica su Instagram la foto del piccolo Tommaso : Danilo Cataldi è diventato papà. Il giocatore della Lazio, infatti, ha pubblicato su Instagram la foto del piccolo Tommaso, appena venuto al mondo, insieme alla mamma Elisa Liberati. Grande festa, ...

Santino con la foto del Campobasso - la sorella del candidato diffidato dal club rossoblu : 'Tutto lecito' : ... il 16 maggio il Giro d'Italia e la corsa delle bici elettriche La Legge di stabilità Il Pd boccia la manovra del governo regionale: 'Aumentati i costi della politica'

Ospedaletti - 'Il Piccolo Festival-Leggere che emozione' : i risultati del contest fotogallery : Partecipati i laboratori e gli incontri letterari, i convegni e gli spettacoli. Apprezzate le mostre e gli elaborati del contest "Dai voce ad un'emozione". I lavori in concorso giudicati da una ...

“Il mio fidanzato è un calciatore…”. La confessione di Serena Rutelli. “È stato adottato come me”. Chi è : le foto del ragazzo : In questi giorni non si fa altro che parlare di Serena Rutelli, la ragazza del Grande Fratello i cui genitori adottivi sono adottivi Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Dopo una accorata lettera della mamma biologica che la ragazza non ha voluto incontrare, ora per lei è arrivato il momento di raccontare del suo ragazzo. In una conversazione con Valentina Vignali, Serena ha parlato dell’intensa storia d’amore che sta vivendo. Il suo ...

Festa Atalanta - delirio per la squadra di Gasperini : sogno Champions ad un passo [foto] : 1/5 ...

Tesla - la Model 3 sbanca in Europa e insieme alle tedesche umilia l’Alfa Romeo Giulia [foto] : L’exploit di vendite in Europa della Tesla ha messo in risalto la grave crisi che sta vivendo Alfa Romeo Nonostante le voci di una possibile bancarotta nel prossimo futuro, Tesla continua a macinare numeri record sul mercato europeo, grazie principalmente al successo ottenuto dalla nuova Tesla Model 3, da poco sbarcata nel Vecchio Continente. L’exploit della Tesla Model 3 ha inoltre messo in risalto la crisi di vendite che ha colpito Alfa ...

Un video svela la fotocamera a scomparsa dello smartphone Redmi con Snapdragon 855 : Un nuovo video comparso online da poco mostra la fotocamera anteriore a scomparsa del Redmi con Snapdragon 855, lo smartphone è sempre più vicino. L'articolo Un video svela la fotocamera a scomparsa dello smartphone Redmi con Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Peter Pan rapisce anche i 'grandi' : il successo del teatro young e bergamasco foto : Quattro disegni di Maria Saporito tra le mani. Quattro storie. Circa 400 persone. 389 individui al voto. Una singola scelta. Quattro spettacoli preparati ma una sola opera messa in scena ma quale? Dubbio, indecisione. E poi il conteggio. Nessuno ancora sa. Spazio Fase, ex cartiera Pigna di Alzano Lombardo e il temporale fanno da ...

Criscito massacrato dopo il pareggio con la Roma - il capitano del Genoa sbotta sui social : “avete rotto i coglioni!” [foto] : Criscito non ci sta: la risposta del capitano del Genoa dopo le critiche per il rigore non calciato contro la Roma Aria tesa in casa Genoa: i rossoblu hanno ottenuto oggi un pareggio contro la Roma, che sarebbe potuto diventare una vittoria nei minuti finali del match. Al 95′ infatti un rigore assegnato al Genoa ha dato la possibilità ai padroni di casa di avere la meglio sulla Roma, ma Mirante è riuscito a parare il tiro di ...

Team Altamura vs Fidelis Andria 3-0 : addio sogno playoff per i biancazzurri. fotoGALLERY : Smaltita la delusione, si va avanti e ringrazio Ales sandro Potenza, i suoi ragazzi e tutti i tifosi, perchè Andria merita questi spettacoli e anche altri. E noi faremo di tutto per fare il meglio'. ...

Trieste - la mezza maratona delle polemiche vinta da un ruandese. foto : Trieste, la mezza maratona delle polemiche vinta da un ruandese. FOTO Noel Hitimana ha vinto la gara che nei giorni scorsi ha scatenato le dure reazioni per la decisione – poi ritirata – di non invitare gli atleti africani. Molti hanno gareggiato con i volti dipinti di nero. Tra le donne, ha vinto la kazaka Vohla ...