Le fate ignoranti | il film di Özpetek diventa una serie tv

(Di martedì 7 maggio 2019) Sono passati 18 anni dall’uscita nella sale de Leconsiderati come uno dei capolavori del regista turco naturalizzato italiano Ferzan. E ancora oggi l’eredità di quella pellicola è ancora molto forte, tanto che le sue repliche televisive hanno sempre un ottimo successo e ancora oggi è ricordato come uno dei migliori titoli lgbt+ italiani. I molti fan saranno dunque contenti della notizia che quello stessodiventerà presto unatv per Fox.A rivelarlo è lo stessodurante la consegna della laurea honoris causa assegnatagli all’Università di Palermo e la cittadinanza onoraria della città. “Evidentemente ilnon è invecchiato, nonostante abbia 18 anni. Parla di cose che restano nuove, come il sentimento dell’amore che rimane“, ha detto il regista aggiungendo poi la notizia del progetto seriale: “Cambia ...

