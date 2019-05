Le fate ignoranti | Fernan Ozpetek a lavoro su una serie ispirata al suo film

tvzap.kataweb

(Di martedì 7 maggio 2019) Le, il beldi, compie 18 anni e diventa unatv. E’ lo stesso regista a confermarlo durante un incontro a Palermo in cui è stato insignito della cittadinanza onoraria e una laurea honoris causa. Nell’occasione è stata riproiettata la pellicola con Margherita Buy e Stefano Accorsi, uscita nelle sale il 16 marzo del 2001. “Leha cambiato un po’ lo sguardo verso il cosiddetto ‘diverso’ – ha spiegato Ferzan, mentre faceva alzare la mano a quanti l’avevano visto – E’ una cosa pazzesca. Evidentemente non è invecchiato, nonostante abbia 18 anni e sia… maggiorenne. Parla di cose che restano nuove, come il sentimento dell’amore che rimane”. Durante l’incontroha anche rivelato che sta facendo per Fox, per il prossimo anno, la‘Le ...

repubblica : 'Le fate ignoranti' diventa serie. Ozpetek: 'Cambierà tutto' [news aggiornata alle 12:21] - dituttounpop : Il canale @foxtvit e il regista Ferzan Ozpetek stanno lavorando a una serie tv tratta dal film del 2001,… - comingsoonit : Il film di Ferzan Ozpetek Le fate ignoranti diventa una serie tv! Il progetto in sviluppo a Fox Italia. Al link i p… -