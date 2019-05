«Le fate ignoranti» diventa una serie tv Ozpetek | «Cambierà tutto»

davidemaggio

(Di martedì 7 maggio 2019) Le«Leunatv. Con uno sguardo e un atteggiamento nuovi rispetto alla pellicola proiettata nelle sale ormai diciott’anni fa. Ad annunciare l’avvio del progetto televisivo è stato il regista stesso del film, Ferzan, il quale ha anche svelato che lasarà prodotta da Fox e che la messa in onda è prevista per il prossimo anno.Presentato nel 2001, il film può contare su un cast composto da Margherita Buy, Stefano Accorsi (nei ruoli di Antonia e Michele), Filippo Nigro, Serra Ylimaz e Gabriel Garko. Al centro della trama, la scoperta di Antonia, che, dopo la morte improvvisa del marito Massimo, viene a sapere che questi aveva da sette anni un amante, Michele. Questo nuovo trauma porta la donna a conoscere un mondo per lei ignoto.Ora il film arriva in tv, ma in una forma nuova.“Cambia, cambia lo ...

repubblica : 'Le fate ignoranti' diventa serie. Ozpetek: 'Cambierà tutto' [news aggiornata alle 12:21] - AnItalianSunday : basta aggiungere serie tv, basta overhype, basta- *Ozpetek annuncia Le Fate Ignoranti* NE HO BISOGNO ORAAAA - dituttounpop : Il canale @foxtvit e il regista Ferzan Ozpetek stanno lavorando a una serie tv tratta dal film del 2001,… -