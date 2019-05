Le Fate Ignoranti diventa una serie tv | la rivelazione del regista Ferzan Ozpetek

blogo

(Di martedì 7 maggio 2019)Il salto da film atv inizia a contagiare anche l'Italia.Ilha annunciato che sta lavorando a unatv tratta dal suo film Le. Laè prevista per il prossimo anno su Fox, i cui canali sono presenti sulla piattaforma Sky, da poco finiti nell'orbita Disney dopo l'acquisizione di quest'ultima del gruppo 20th Century Fox Tv. Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambia totalmente atteggiamento, cambiano tante cose. Non so quanto sia positivo o quanto negativo ma cambia tutto così, come riporta La Stampa, ha annunciato lo sviluppo dellade Ledurante una cerimonia a Palermo in cui ha ricevuto la cittadinanza onoraria e la laurea honoris causa.Leunatv, ladelpubblicato su TVBlog.it 07 maggio 2019 16:08.

