Lazio | la Coppa Italia per salvare in parte la stagione

Ultras Lazio - bomba davanti a sede degli Irriducibili : “Se vogliono terrorismo - noi pronti”. Timori per finale di Coppa Italia : Il capo degli Ultras laziali chiama in causa addirittura gli anni di piombo. Per chi indaga, invece, può essere un avvertimento in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico. Comunque la si metta, la “bomba alla crema” che la scorsa notte ha divelto la serranda della sede degli Irriducibili Lazio nel quartiere Appio-Tuscolano di Roma non va sottovalutata. Anche perché lo ...

Lazio - sei dottor Jekyll o mister Hyde? Serie A flop e Coppa show : Le due facce della Lazio. Quella delusa dopo la sconfitta casalinga di ieri contro l'Atalanta che ha azzerato i sogni Champions e fa vacillare le possibilità per l'Europa League. E quella trionfante ...

Finale coppa Italia : ecco piano traffico in occasione di Atalanta-Lazio : Roma – A Roma, in occasione dell’incontro di calcio relativo alla Finale di coppa Italia previsto alle ore 20.45 del 15 maggio tra Atalanta e Lazio, si segnala che dalle ore 16 dello stesso giorno e fino a cessate esigenze, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, taxi, Ncc, residenti, bus, veicoli utilizzati dagli stewards e ...

Accadde oggi - 6 maggio 1998 : l’Inter vince la finale di Coppa Uefa contro la Lazio : 6 maggio una data che fa riaffiorare bellissimi ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri. Al Parc des Princes nel 1998, infatti, andò in scena l’ultimo atto della Coppa Uefa, che vide i nerazzurri opposti alla Lazio. I nerazzurri, guidati da Gigi Simoni, sbloccarono subito il match con un gol di Zamorano, che batté l’uscita di Marchegiani con un preciso tocco. L’Inter prese subito il controllo del match, sfiorando il ...

Atalanta-Lazio - Finale Coppa Italia | Biglietti disponibili : Finale Coppa Italia, mercoledì 15 maggio 2019. Info Biglietti Stadio Olimpico di Roma ore 20.45. Scopri l’offerta VISITpass e acquista il tuo biglietto.Mancano pochi giorni alla attesissima Finale di Coppa Italia. Il 15 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Lazio si sfideranno per la conquista del trofeo che gli consentirà la partecipazione alla Finale della prossima SuperCoppa Italiana contro i Campioni d’Italia della ...

Biglietti Lazio-Atalanta : come acquistare i tickets per la Finale di Coppa Italia 2019 : Si disputerà il 15 maggio la Finale di Coppa Italia, che metterà di fronte Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, da diversi anni sede della sfida secca per la conquista del secondo trofeo nazionale. Per la decima volta la Lazio arriva a giocarsi l’ultimo atto della Coppa: sono stati sei i successi e tre le sconfitte. Le ultime due finali, entrambe contro la Juventus, si sono risolte in altrettante sconfitte, di cui una ai tempi ...

Coppa Italia - la Lega “disegna” due murales giganti in onore di Lazio ed Atalanta : I due murales che campeggiano in quel di Bergamo e Roma sono opera della Lega Serie A, in onore delle due squadre che si contenderanno la Coppa Italia Per ricordare nel tempo l’approdo alla Finale di Tim Cup 2018/2019 di Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma due grandi murales, che raffigureranno i volti ...

Lazio-Atalanta : finaliste coppa Italia saranno celebrate con 2 murales : Roma – Due murales a Roma e Bergamo per celebrare nel tempo la conquista della finale di coppa Italia da parte di Lazio e Atalanta. L’iniziativa e’ della Lega Serie A e prevede la realizzazione di due grandi opere che raffigureranno i volti rappresentativi delle societa’ finaliste: l’obiettivo e’ anche riqualificare il territorio urbano, specialmente le zone periferiche, attraverso l’unione tra arte e ...

Finale Coppa Italia Atalanta-Lazio : partita in Tv su Rai 1 mercoledì 15 maggio : La Finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio si disputerà mercoledì 15 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato la Fiorentina in semiFinale, approdando così per la quarta volta nella sua storia all'atto conclusivo del torneo. In bacheca, però, la società bergamasca vanta un solo trofeo, risalente alla stagione 1962/63. Le altre due occasioni in cui è approdata in Finale sono state nella ...

Coppa Italia - procede a gonfie vele la prevendita dei biglietti di Atalanta-Lazio : Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per assistere ad Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia 2018-2019 in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio con inizio alle 20.45. Il club nerazzurro riferisce che alle 18 di martedì 30 aprile sono stati venduti 6.805 biglietti per il settore destinati ai tifosi dell’Atalanta. Per quanto riguarda la Lazio, invece, il responsabile del marketing Marco Canigiani ha ...

Coppa Italia - Lazio : settore della Curva Nord punita - ma con la sospensione : Lazio nel mirino del Giudice Sportivo. Per quanto accaduto durante la semifinale della settimana scorsa , a San Siro, contro il Milan quando cori e ululati razzisti avevano preso di mira i rossoneri ...

Lazio - il Giudice Sportivo chiude curva con condizionale per cori razzisti in Coppa Italia : Un turno con la curva Nord della Lazio senza tifosi, ma con la condizionale: è questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega di serie A contro la società biancoceleste per i cori "di ...

Coppa Italia - il giudice sportivo "chiude" la Curva della Lazio : I cori contro Bakayoko e Kessie in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia di San Siro contro il Milan non portano a una vera e propria sanzione nei confronti della Curva Nord della ...

Lazio - Simone Inzaghi : “L’Europa non dipende solo dalla finale di Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita contro la Sampdoria, in programma domani alle 18: “Il nostro obbligo è sapere che mancano sei finali e che il nostro percorso per l’Europa non dipende soltanto dalla finale di Coppa Italia ma anche dal campionato“. “Comunque – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello ...