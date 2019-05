Layers of Fear 2 | il terrificante horror in azione in un nuovo video gameplay

Layers of Fear 2 ha una data di uscita ed è pronto a mostrarci l'"orrore del cinema" : Bloober Team ha annunciato che Layers of Fear 2 arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam il 28 maggio, riporta Eurogamer.net.Mentre l'originale Layers of Fear mostrava la disintegrazione mentale di un pittore di successo, il suo sequel prende di mira un diverso tipo di forma d'arte. Questa volta, i giocatori vestono i panni di un attore di Hollywood in declino, convocato a bordo di un glorioso transatlantico Art Deco da un enigmatico ...