Lady Gaga show | la cantante protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala

(Di martedì 7 maggio 2019)di unodel Met2019: la diva di A Star is Born si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di Camp: Notes on Fashion, la mostra del Costume Institute che aprirà i battenti per tre mesi il 9 maggio al Metropolitan Museum di New York.L'articolo, ladi unodel Met: si sfila tre abiti e poi resta in mutandine proviene da Il Fatto Quotidiano.

