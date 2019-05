Lady Gaga come una matrioska al Met Gala : dalla gonna a campana alla lingerie : Lady Gaga ha elettrizzato il red carpet del Met Gala 2019, la passerella delle star più attesa dell'anno al pari della notte degli Oscar del cinema. Il tema della serata di beneficenza, promossa dall'...

Met Gala 2019 : Lady Gaga sfila con i peli sulle gambe : Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta perfetta (e senza dolore)Come fare una ceretta ...

Met Gala 2019 : trionfa l'eccesso. Lady Gaga regina del red carpet : “Be Camp”, atteggiati, mostra la tua eccentricità: al Met Gala, evento fashion per eccellenza e party di benefico che anima ogni anno il Metropolitan Museum di New York, è andato in scena l’eccentrico. Lo sa bene Lady Gaga, proclamata regina del red carpet su cui quest’anno il Costume Institute ha voluto portare in scena il “Camp”, stile bizzarro, stravagante e quasi al limite del kitsch.La ...

Lady Gaga come una matrioska al Met Gala : da gonna a campana a lingerie : Lady Gaga ha elettrizzato il red carpet del Met Gala 2019, la passerella delle star più attesa dell'anno al pari della notte degli Oscar del cinema. Il tema della serata di beneficenza, promossa dall'...

Lady Gaga : "Non mi rado le gambe da giorni..." : A quasi due mesi di distanza dall'ultimo post social, Lady Gaga torna su Instagram per annunciare la sua presenza all'annuale sfilata del Met Gala , in programma lunedì 6 maggio a New York. In posa ...

Lady Gaga lancia linea beauty a L.Vegas : ANSA, - NEW YORK, 27 APR - Come se non le bastasse il successo da cantante e attrice, Lady Gaga ora esplora anche il mondo del 'beauty' e si appresta a lanciare una sua linea e ad aprire una boutique a Las Vegas. Secondo la stampa locale, la boutique è ancora in costruzione ma dovrebbe essere inaugurata a fine ...

Lady Gaga lancia linea beauty a L.Vegas : NEW YORK, 27 APR - Come se non le bastasse il successo da cantante e attrice, Lady Gaga ora esplora anche il mondo del 'beauty' e si appresta a lanciare una sua linea e ad aprire una boutique a Las Vegas. Secondo la stampa locale, la boutique è ancora in costruzione ma dovrebbe essere inaugurata a fine ...

La nuova idea di Bradley Cooper per riportare Lady Gaga in A Star Is Born su un palco : la Germanotta accetterà? : Per ora sembra solo una vaga idea, quella di Bradley Cooper, ma certamente è suggestiva: il regista vorrebbe riportare Lady Gaga in A Star Is Born con un nuovo progetto. Nulla che riguardi il cinema, stavolta, piuttosto un modo inedito di tornare insieme sul palco: l'attore ne ha parlato giovedì all'Ellen DeGeneres Show, ospite del talk per raccontare il suo ultimo anno pieno di successi al botteghino e nelle classifiche musicali, sia col ...

Bradley Cooper e Lady Gaga di nuovo insieme : il live show di A star is born : Bradley Cooper e Lady Gaga di nuovo insieme: in progetto un live show di A star is born Dopo il grande successo avuto nelle sale A star is born pare sia pronto a diventare un live. Lo ha rivelato Bradley Cooper recentemente durante il The Ellen Degeneres show. L’attore, durante la sua intervista, ha dichiarato […] L'articolo Bradley Cooper e Lady Gaga di nuovo insieme: il live show di A star is born proviene da Gossip e Tv.

Il nuovo album di Lady Gaga sarà “incredibile” - parola di Mark Ronson (video) : Il nuovo album di Lady Gaga, che godrà del traino di una stagione dei premi favolosa per la popstar, sarà "incredibile e sorprendente": i due aggettivi non sono frutto di rumors infondati, ma sono stati usati da Mark Ronson, produttore e collaboratore di lunga data della Germanotta, con cui ha inciso ad esempio la colonna sonora del film A Star Is Born di cui la cantante è stata protagonista al fianco del regista Bradley Cooper. Mark Ronson ...

Il sogno è bello quando dura poco : Lady Gaga e Bradley Cooper si sono persi di vista : Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli ...

È successo in TV - 19 aprile 2009 : la prima apparizione di Lady Gaga in Italia (VIDEO) : La macchina del tempo catodica di TvBlog oggi ci porta nel 2009 per un decennale che il web celebra con piacere. È il 19 aprile 2009 quando Simona Ventura riuscì a compiere una vera impresa: portare Lady Gaga nella tv Italiana. La sua celebrità ed estrosità non era ancora arrivata a toccare i livelli importanti nei quali si ritrova ora, bensì Stefani Germanotta era solo alle prime armi nel mondo della musica e dello spettacolo in generale.10 ...

Lady Gaga : film - malattia - età e marito. Ecco quanto guadagna : Lady Gaga: film, malattia, età e marito. Ecco quanto guadagna quanto guadagna Lady Gaga Prima il Golden Globe, poi l’Oscar 2019: con la canzone Shallow Lady Gaga trionfa anche in ambito cinematografico. Un motivo in più per conoscere più da vicino l’artista, con uno sguardo alla malattia di cui soffre e alla sua vita privata. Molti i pettegolezzi dopo il duetto con Bradley Cooper durante la 91° cerimonia degli Academy Awards, ma invero il ...

Lady Gaga : film - malattia - età e marito. Ecco quanto guadagna : Lady Gaga: film, malattia, età e marito. Ecco quanto guadagna quanto guadagna Lady Gaga Prima il Golden Globe, poi l’Oscar 2019: con la canzone Shallow Lady Gaga trionfa anche in ambito cinematografico. Un motivo in più per conoscere più da vicino l’artista, con uno sguardo alla malattia di cui soffre e alla sua vita privata. Molti i pettegolezzi dopo il duetto con Bradley Cooper durante la 91° cerimonia degli Academy Awards, ma invero il ...