Ladri spaccano i vetri dell’auto e le rubano la borsa, Micol: “Ridatemi le mie medicine” (Di martedì 7 maggio 2019) L'appello di Micol Rossi, famosa per il suo lancio dal campanile di San Marco a Venezia durante il Carnevale 2019, a cui dei Ladri hanno rubato la borsa contenente le sue medicine salvavita. La ragazza, infatti, è affetta dal morbo di Crohn: "Senza i farmaci rischio tanto. Vogliamo fare qualcosa per cambiare le cose o dobbiamo solo subire?".



'Volevo solo passare un weekend spensierato prima dell'intervento. Vorrei che questo messaggio arrivasse a chi ha distrutto il furgone. Tenetevi pure gli oggetti di valore, ma ridatemi le mie medicine salvavita'. Comincia così il lungo appello di Micol Rossi, 27 anni e famosa per essere stata la protagonista del lancio dal campanile di San Marco a Venezia durante le celebrazioni dello scorso Carnevale, vittima lo scorso venerdì di un furto. Oltre a oggetti di valore, vestiti e il computer, alla giovane sono stati sottratti anche dei farmaci fondamentali per la sua sopravvivenza. Da quando aveva 15 anni, infatti, è affetta dal morbo di Crohn, una patologia infiammatoria cronica dell'intestino, per la quale non esiste una terapia farmacologica o chirurgica ma si limita al controllo dei sintomi e alla prevenzione du ricadute. 'Nello zaino c'erano i miei cambi di stomia e il detergente che uso per pulirmi la cute che faccio davvero fatica a reperire. Le persone che in questo momento hanno il mio zaino sicuramente vedranno queste stomie e non sapranno che farsene, gettandole con disprezzo nella spazzatura. Spero siate soddisfatti del bottino', ha continuato nel lungo sfogo condiviso sulla sua pagina Facebook, molto seguita.