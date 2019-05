La Spezia | giornata storica | 14 500 crocieristi e tre love boat in porto

Probabili formazioni Serie B - 37^ giornata : nel Palermo fuori Nestorovski per infortunio - in dubbio Okereke nello Spezia : Probabili formazioni Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B dopo il turno infrasettimanale. La giornata si apre domani alle 15, con quattro sfide; occhi puntati sempre sul Palermo, che dopo aver sprecato le ultime occasioni cerca di tornare alla vittoria in casa dell’Ascoli. Il Lecce riposa, opportunità dunque per i rosanero di accorciare sui pugliesi e rimandare ogni verdetto all’ultima giornata. In ...