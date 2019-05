La prossima settimana al via Mugello da Fiaba

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Antolina avvelena Elsa - la Laguna sviene : La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala importanti colpi di scena ed imprevedibili indiscrezioni. Le anticipazioni per le puntate della prossima settimana che vanno da domenica 12 aprile fino al 18 dello stesso mese raccontano di gravi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti sul rapporto sempre più burrascoso tra Antolina ed Elsa. La perfida ...

Destiny 2 : nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana - la Stagione della Ricchezza inizia a giugno : Con l'imminente conclusione dell'evento The Reverly, Destiny 2 si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento. Martedì 7 maggio infatti Bungie pubblicherà il nuovo update 2.2.2.Come riportato sul sito ufficiale dello studio, l'aggiornamento apporterà alcuni cambiamenti alle Lame Spettrali del Cacciatore, diminuendo la riduzione percentuale dei danni subiti dall'utilizzatore e la durata totale della Super. Inoltre verranno risolti i problemi ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore - prossima settimana : Nicoletta si sente male : Anche la prossima settimana torna in onda su Raiuno l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore, in onda come sempre dalle 14 alle 15.40 circa in prima visione assoluta. Nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e di grandi novità per tutti i protagonisti della serie che si sta avviando verso il gran finale di questa prima stagione trasmessa in daytime. Occhi puntati, in particolar modo, su ...

Paolo Fox - oroscopo prossima settimana : previsioni 6-10 maggio : oroscopo della settimana, previsioni di Paolo Fox: lo zodiaco fino al 10 maggio 2019 Anche per la settimana da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, dal quale riprendiamo piccole indicazioni generali relative, appunto, ai giorni della settimana prossima, con l’oroscopo di Paolo Fox di tutti i segni (nella rivista le previsioni sono ...

Corruzione - Siri interrogato la settimana prossima. Dai pm di Roma prima Arata : Si apre il 6 maggio quella che sarà probabilmente la settimana chiave del caso di Armando Siri. Il sottosegretario verrà interrogato dalla procura di Roma, ma solo dopo Paolo Arata. I pm di piazzale Clodio convocheranno, già nei primissimi giorni della prossima settimana, l’imprenditore di 69 anni a cui chiederanno della lunga intercettazione ambientale del settembre scorso in cui con il figlio tira in ballo Siri. Gli inquirenti parlano di una ...

Garfagnana - una diga da svuotare. Il via dalla prossima settimana : Villa Collemandina, Lucca,, 3 maggio 2019 " A partire da lunedì 6 maggio Enel Green Power darà il via alle operazioni di svaso della diga di Villa Collemandina , in Garfagnana , per effettuare ...

Il Paradiso delle signore - trame della prossima settimana : Nicoletta si sentirà male : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera italiana, "Il Paradiso delle signore", ambientata nella Milano degli anni '60. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 6 al 10 maggio. Le vicende di questa settimana gireranno principalmente intorno alla riconciliazione di Marta e Vittorio e alle losche manovre messe in atto da Andreina e Luca. Lisa deciderà di ...

Al via la prossima settimana la quinta edizione di Mugello da Fiaba : Numeri da favola….anzi da Fiaba! Sono quelli della quinta edizione di Mugello da Fiaba, unico e originale festival di letteratura,

Anticipazioni Un posto al sole - prossima settimana : Angela viene aggredita - Ciro la salva : Le Anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 6 al 10 maggio, segnalano importanti sviluppi nel viaggio di Filippo e Roberto in Messico. Padre e figlio risolveranno finalmente il giallo relativo a Tommaso e si appresteranno a fare ritorno a casa. Le novità riguarderanno altri personaggi della soap partenopea, a partire da Rossella, che chiuderà definitivamente con Mimmo e ritroverà Patrizio lungo la sua strada. Angela ...

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Adela perde la memoria : anticipazioni Il Segreto dal 6 al 12 maggio: Elsa si trasferisce da Isaac Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. L’arrivo di nuovi personaggi rende la trama della soap iberica sempre più avvincente. Le anticipazioni de Il Segreto dal 6 al 12 maggio svelano che Adela avrà un nuovo malore che le farà perdere temporaneamente la memoria. Elsa accusa Consuelo del furto verificatosi alla ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : un bacio inaspettato : Una Vita Anticipazioni: Blanca torna a vivere con Ursula e Samuel Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Diego e Blanca si lasceranno. Jamie confesserà alla figlia di Ursula, spinto dal figlio maggiore, che Diego vuole troncare la loro storia peccaminosa. In realtà il ragazzo, convinto di essere affetto da mercurialismo vorrà soltanto salvaguardare la compagna e il bambino. Sarà durante una cena pubblica che Diego a Una Vita ...

Il Paradiso delle signore prossima settimana : Lisa smascherata - Luca sequestra la Guarnieri : Gli episodi del Paradiso delle signore che vanno da lunedì 6 a venerdì 10 maggio saranno davvero un tripudio di colpi di scena. Il piano diabolico di Luca Spinelli sarà seriamente in pericolo. L'uomo, posto alle strette, deciderà di rapire Marta Guarnieri. Intanto, Luciano svelerà a Clelia cosa ha in mente per liberarsi, una volta per tutte, di Oscar. Puntate lunedì 6 e martedì 7 maggio: Lisa incontra Vittorio Nel corso del primo episodio della ...

Un posto al sole - trame prossima settimana : Roberto vittima dei sensi di colpa : Le vicende di Un posto al sole nelle prossime settimane saranno incentrare in particolare sul presunto rapimento di Tommaso, ma ci sarà spazio anche per altre storyline. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 6 al 10 maggio, rivelano che Costantin seguirà Angela con la chiara intenzione di aggredirla. Filippo e Roberto faranno passi avanti nella vicenda di Tommaso ed arriveranno a conoscere la verità. Ferri, in seguito alla scoperta verrà ...

Trame Il Segreto - prossima settimana : Hipolito in ansia - Elsa fa da serva ad Antolina : Le anticipazioni de “Il Segreto” della prossima settimana si preannunciano ricche di colpi di scena. La protagonista Elsa Laguna, che ha già conquistato milioni di telespettatori per poter smascherare Antolina, si farà trattare come una schiava dalla stessa. Hipolito Miranar invece non riuscirà a stare tranquillo, dato che farà fatica a nascondere la sua agitazione dopo aver appreso che in Svizzera, dove si trova sua moglie Gracia, non ha mai ...