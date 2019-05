La polemica sull' editore di Casapound al Salone di Torino

GF 16 - polemica sulla Vignali : '1200 euro di gonna in magazzino non la lascio' : Valentina Vignali è una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. La ragazza è una famosa influencer su Instagram e pallavolista, che nel corso del suo percorso all'interno della casa ha rivelato diversi particolari che riguardano la sua vita privata. La donna ha infatti parlato del suo tumore e del tradimento del suo ex Stefano Laudoni. Le critiche nei suoi confronti non sono di certo mancate, soprattutto quando ha affermato ...

Omicidio Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura» e sulle parole della conduttrice Roberta Petrelluzzi : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

polemica sulla scena hot di Arya e Gendry ne Il Trono di Spade 8×02 - Maisie Williams risponde a puritani e disagiati : Se anche voi siete tra quelli che si sono indignati davanti alla scena hot di Arya e Gendry ne Il Trono di Spade 8x02, allora fatevi avanti: Maisie Williams ha un messaggio per placare la Polemica in corso. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio de Il Trono di Spade 8x02. Un cavaliere dei Sette Regni è un episodio importante per il rapporto tra Jaime e Brienne, ma è stato anche quello prima dell'imminente battaglia. Tutti i ...

La polemica sui tweet di Obama e Clinton sullo Sri Lanka : Negli Stati Uniti è stata contestata l'espressione “Easter worshippers” invece di “cristiani”, in Italia abbiamo sbagliato la traduzione

polemica sull'Outlet aperto per Pasqua : "Se i clienti ci sono - perché chiudere?" : Pubblici esercizi aperti in centro, negozi chiusi. Torino vuole affermare l'immagine di una città accogliente per i turisti e i residenti e lo fa confermando l'apertura di bar e ristoranti aperti ...

Reddito di cittadinanza : già consegnate card con i soldi - ma sulle cifre monta la polemica : In anticipo rispetto a quello che si pensava ed in maniera più snella del previsto, ieri 18 aprile molti cittadini hanno già ottenuto dagli Uffici Postali la card del Reddito di cittadinanza. Non solo, la card già funzionante e con i soldi immediatamente disponibili. Anche chi non ha ricevuto il messaggio di convocazione alle Poste può presentarsi agli sportelli con il numero di riferimento della domanda presente sul messaggio di accettazione ...

La polemica tra Salvini e Raggi è una commedia stucchevole sulle spoglie di Roma : Roma. Molliche di pane, Batman, Wonder Woman, topi giganti e gabbiani aggressivi. Se Roma è un po’ metafora d’Italia, allora diventa quasi un automatismo scontato la trasposizione in salsa cittadina del mezzo baraccone da campagna elettorale permanente allestito dai gialloverdi di governo. Luigi Di

Povia sull'incendio di Notre Dame : "Non è morto nessuno". Ed è polemica : Dopo essersi schierato contro la pratica dell'utero in affitto, in occasione della sua recente partecipazione al programma Ciao Darwin, Povia è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, il cantante ha speso delle parole su quanto è accaduto ai danni di Notre Dame (dal francese 'Nostra Signora'), un'opera dedicata alla Vergine Maria che è stata parzialmente devastata da un incendio.Povia e le parole su Notre Dame che spaccano il ...

Haftar - polemica tra Italia e Francia sulla dichiarazione dei Ventisette : L'obiettivo, ha insistito Conte, è «una soluzione politica, l'unica davvero sostenibile». Conte ha espresso il pieno sostegno al Segretario delle Nazioni Unite Guterres e al suo Rappresentante ...

Pamela Prati colta da malore dopo la polemica sulle nozze con Marco Caltagirone : Pamela Prati ha accusato un malore a seguito della bufera sorta sulle sue nozze con Marco Caltagirone. Per fortuna non è nulla di grave, ma come riporta il Corriere della Sera, la showgirl è profondamente scossa per quanti mettono in dubbio la verità della sua love story. La Prati dunque è distrutta, affranta, arrabbiata – questi gli aggettivi che usa il quotidiano – di fronte a chi definisce il suo “un marito fantasma” e ...

Che differenza c’è tra il «GF Nip» e il «GF Vip»? Sullo show di Barbara D’Urso è già polemica : Grande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiDi concorrenti, ufficialmente, ne sono stati annunciati cinque e nessuno ha a che vedere con la “normalità”. Il Grande Fratello 16, in partenza su Canale 5 nella prima serata di lunedì 8 aprile, avrebbe dovuto essere complementare al Grande Fratello Vip e, come tale, rinchiudere ...

In Aula con sexy scollatura : è polemica sulla consigliera M5S : Body di velo nero trasparente sotto ad un tailleur blu elettrico. Si è presentata vestita così Desirè Manca, capogruppo M5S in Sardegna, nel giorno dell'insediamento del Consiglio regionale.Un abbigliamento che non ha lasciato spazio all'immaginazione e che è stato preso di mira da molti. Come spiega l'Unione Sarda, sui social da giorni non si parla che del completo della Manca. C'è chi la difende e chi, al contrario, la attacca per il suo look ...

[L'Esclusiva] "Forte polemica tra primo ministro e ministro dell'interno sulle adozioni internazionali" : La tensione tra Lega e M5s era nell'aria e puntualmente è esplosa tra Roma e Verona, in una triangolazione pericolosa che ha coinvolto anche palazzo Chigi costringendo il premier a intervenire con una ...

Alberto Urso vincitore di Amici annunciato? polemica sulla scelta del coach Grigolo : La prima puntata di già desta polemiche. Secondo molti, il tenore 21enne Alberto Urso è il vincitore annunciato di questa edizione. Sembra che il coach della squadra blu abbia un vero e proprio debole ...