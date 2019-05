La Juve inibisce per 5 anni il tifoso che ha mimato l' aereo di Superga

Mima aereo Superga - Juve inibisce tifoso : TORINO, 7 MAG - Non potrà mettere piede nello stadio della Juventus per cinque anni il tifoso ripreso sabato sera nel derby mentre Mimava il volo di un aereo, gesto offensivo verso il Grande Torino ...

