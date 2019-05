La grande rapina all’Europa | scomparsi 1 260 miliardi di Iva

ilsole24ore

(Di martedì 7 maggio 2019) Più di 1.260di euro destinati ai 28 paesi dell'Unione europea sonoin otto anni tra il 2009 e il 2016 e solo in minima parte sono stati rintracciati. Un fiume di denaro,quanto il Pil dell'Australia, che doveva essere incassato dalle autorità fiscali dei paesi europei sotto forma di Imposta sul valore aggiunto (Iva) ma che si è inabissato come un fiume carsico e non è mai riaffiorato in superficie...

