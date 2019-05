La Galleria Commerciale CinecittàDue | a Roma | diventa Museo Virtuale per Leonardo Da Vinci

laragnatelanews

(Di martedì 7 maggio 2019)Il Genio diDatorna a prendere vita grazie alle nuove tecnologie. Dal 18 al 26 Maggio 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, laospita una grande mostra dedicata alle opere più importanti del Maestro. Non una semplice esposizione, bensì una vera e propria esperienza sensoriale, che, grazie all’utilizzo della realtà, consente al visitatore di immergersi nelle invenzioni e nei quadri presenti.La mostra prevede la fedele riproduzione di 18 opere dislocate in due postazioni, nella Piazza Centrale, che ospiterà Bombarda, Mitraglia, Carro armato e Ornitottero, e nella Sala Espositiva al III livello, che offrirà un’ampia panoramica dell’estro creativo di, esponendo Ponte autoportante, Catapulta, lo studio sul Moto alternato e continuo, Scala mobile, Odometro, Cuscinetto a sfere, Camma eccentrica, Catena ...

