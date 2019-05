La frattura della placca oceanica che potrebbe restringere l' Atlantico

Giro d’Italia 2019 : frattura della clavicola per Egan Bernal - ufficiale l’assenza del colombiano : Destava davvero tanta curiosità, sarebbe stata la sua prima grande corsa a tappe da capitano. Invece è tutto rimandato: Egan Bernal non sarà al via del Giro d’Italia 2019, che scatterà sabato prossimo da Bologna. Il colombiano, che sarebbe partito dal capoluogo romagnolo come uno dei possibili favoriti in chiave Trofeo Senza Fine è caduto in allenamento ed ha riportato la frattura della clavicola. Proprio il Team Ineos ha annunciato oggi ...