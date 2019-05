La Fondazione Genoa potrebbe muoversi per la cessione del club trovando l' advisor

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Il momento che sta vivendo ilè veramente delicatissimo. La permanenza in Serie A è ancora tutta da conquistare e come aveva detto Cesare Prandelli qualche settimana fa ci sarà da lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ma a tener banco in casa rossoblu, oltre all'obiettivo della salvezza, c'è anche la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Enrico Preziosi.Pugno duro dei tifosi del, fiducia finita nei confronti Preziosi Dopo l'assemblea organizzata alla Sala Chiamata del porto, ini hanno deciso di proseguire ad oltranza nella protesta e di non concedere ulteriore fiducia ad un presidente che si è bruciato ogni credito. Anche chi non condivide le modalità di contestazione della tifoseria organizzata spera comunque in unadelche a quanto parte resta difficile, dal momento che secondo Preziosi non ci sarebbero ...

