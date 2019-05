La fidanzata di Valentino Rossi annuncia l’ultima “follia” | la bella Francesca Sofia

MotoGp – Francesca Sofia Novello non nasconde la sua… ansia : ecco come la fidanzata di Valentino Rossi ha vissuto il Gp di Austin [VIDEO] : Gp di Austin emozionante e ricco di adrenalina: la reazione di Francesca Sofia Novello al secondo posto del fidanzato Valentino Rossi E’ Alex Rins il vincitore del Gp di Austin: lo spagnolo della Suzuki ha trionfato sul circuito texano dopo un’appassionante lotta con Valentino Rossi. Una gara ricca di adrenalina, tra colpi di scena clamorosi, come la caduta di Marquez, belle rimonte, come quella di Dovizioso, e bagarre di ...

MotoGp – “Super Amore!” - Valentino Rossi festeggia il 2° posto in Argentina : il messaggio della fidanzata Francesca è dolcissimo [FOTO] : Valentino Rossi festeggia il secondo posto in Argentina sui social: il commento della fidanzata Francesca Sofia Novello è dolcissimo Valentino Rossi torna sul podio in Argentina. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il ‘Dottore’ battaglia con Andrea Dovizioso e si va a prendere la seconda piazza, alle spalle di un imprendibile Marc Marquez. Il pilota Yamaha, in barba ai suoi 40 anni, ha sempre la solita fame di quando era un ...

Valentino Rossi : altezza - fidanzata ed età. La vita privata oggi : Valentino Rossi: altezza, fidanzata ed età. La vita privata oggi vita privata e fidanzata Valentino Rossi In Italia e non solo, per dare una idea della notorietà di Valentino Rossi, citare il numero 46 conduce molti a pensare alle gesta del campione. Il motociclista che vanta vittorie e primati mondiali nelle classi 125, 250, 500 ed in MotoGP. Alto poco più di 1 metro e 80, Valentino Rossi è nato il 16 febbraio del 1979 ad Urbino. La sua ...

