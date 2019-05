La famiglia rom rinuncia alla casa di Casal Bruciato | Per ora torniamo al

Roma - casa popolare a famiglia rom scatena rivolta a Casal Bruciato : «Qui non li vogliamo» : Torna l'intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come casapound e Forza Nuova a Torre Maura e casalotti, oggi a...

Casal Bruciato - protesta per la casa assegnata alla famiglia rom : ‘Vadano via’. ‘Non possiamo uscire. Abbiamo paura’ : “Tanto vi tiriamo una bomba“. È con queste parole che alcuni cittadini avrebbero minacciato una famiglia rom che ha ottenuto una casa popolare nella zona di casal Bruciato, un quartiere a Est di Roma. A riferirlo è un 40enne bosniaco, padre di 12 figli, barricato insieme alla famiglia nell’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Satta. “Non possiamo uscire e Abbiamo paura“, riferisce. I manifestanti ...

Roma : Totti - Ilary e il gran finale di Gomorra in famiglia sul divano di casa : Il colpo di scena arriva proprio alla fine, come previsto dal copione delle migliori serie tv. E tra le tantissime persone che ieri sera in tutta Italia sono state lì, incollate allo schermo per ...

Lo strano caso della famiglia rom che appoggia la Lega : Mentre i pm di Roma hanno depositato l'intercettazione in cui Paolo Arata, il consulente di Salvini, parla di una mazzetta al sottosegretario leghista Armando Siri, adombrando presunte influenze mafiose sugli affari dell'eolico in Sicilia, ed entro martedì il premier Conte si riserva di decidere sulla permanenza nel governo dello stesso Siri (dalla Cina avvisa: "Se opterò per l'addio, lo scollerò dalla sedia"), da Latina sembrano arrivare ...

Le notizie del giorno – Calciatore della Roma costretto al ritiro ad appena 21 anni - nuova tragedia per la famiglia Sala : Le notizie del giorno – Stephan El Shaarawy, miglior realizzatore quest’anno nella Roma, suona la carica in vista di un finale di stagione che potrebbe regalare ai giallorossi quel quarto posto che significherebbe l’accesso alla Champions League. Le sue parole in un’intervista esclusiva a Skysport24. “Con Dzeko ci stiamo trovando bene, Edin gioca per la squadra e vuole partecipare al gioco. Quanto successo e’ un capitolo ...

Francia : torna libero Jean-Claude Romand - il finto medico che sterminò la famiglia : Jean-Claude Romand tornerà presto libero. L'uomo, oggi 65enne, nel 1993 sterminò la famiglia (i genitori, la moglie ed i due figli) solo per coprire una vita di debiti e bugie. Sebbene sia stato condannato all'ergastolo, nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Bourges ha deciso di accogliere l'istanza di libertà presentata dai suoi legali. Come riportato dal quotidiano francese Le Figaro, la sentenza diventerà esecutiva il 28 giugno. La sua ...

'Sport in famiglia' al via - al Laghetto dell'Eur di Roma è scattata l'ottava edizione : ... stella del pattinaggio di velocità, di cui è stata per quattordici volte campionessa del mondo sui pattini a rotelle, sul ghiaccio ha vinto una coppa del mondo in mass start e un bronzo in all-...

Ciao Darwin - la famiglia del concorrente sotto choc. E Mediaset rompe il silenzio : A "Ciao Darwin", un concorrente cade dai rulli giganti, finisce in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma e nonostante l'operazione d'urgenza rischia di rimanere paralizzato a vita. La ...

Bambina rom rapita dalla madre nella casa famiglia - ricerche in corso in tutta la provincia di Napoli : Una Bambina è scomparsa dalla casa famiglia di Meta alla quale era stata affidata. La madre romena, alla quale era stata tolta la potestà genitoriale, si è recata stamattina...

Anch’io vengo da Torre Maura e vi dico cos’avrebbe fatto la mia famiglia davanti a 70 rom : di Andrea Masala Da cosa cominciamo? Dalla topografia direi. Che in questo caso è un’ornitologia. Un souvenir pascoliano? Forse sì, c’è anche via dell’Assiolo in effetti. E poi ah, l’eterno concorrente!, via del Passero solitario, dei Fenicotteri, della Poiana, del Fringuello, delle Allodole, dei Canarini e degli Usignoli. E poi gli uccelli strani: le otane, le albanelle, le cutrettole. E ancora quelli ambigui e musicali primi Novecento: le ...