“La fagianata” | Riccardo Magrini racconta il Giro d’Italia 2019 ogni giorno su OA Sport

(Di martedì 7 maggio 2019) Chi non conoscetra gli appassionati di ciclismo? Professionista tra i 1977 ed il 1986, quando si tolse lo sfizio di vincere una tappa ald’Italia ed una al Tour de France; in seguito apprezzato direttoreivo in ammiraglia, tra gli altri anche di Marco Pantani e Mario Cipollini.Il “Magro” è ormai da diversi anni la storica voce tecnica di Europer il ciclismo. Un professionista serio, preparatissimo, schietto e passionale, forse proprio per questo anche amatissimo. Celeberrimi alcuni suoi neologismi ed intercalari che hanno fatto breccia per sempre nel dizionario del ciclismo: dalla “fagianata”, che dà il nome a questa rubrica, al “Sì, ma ‘un ti credere” di stampo toscano.Diretto, mai banale e senza peli sulla lingua,commenterà su OAtutte le 21 tappe deld’Italia ...

