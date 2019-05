La diagnosi genetica preimpianto

fondazioneserono

(Di martedì 7 maggio 2019) La, nell’ambito di una procedura di procreazione medicalmente assistita (PMA), comprende le tecniche attraverso le quali gli embrioni fertilizzati in vitro vengono esaminati prima del trasferimento in utero, per ricercare disordini genetici (malattie genetiche o anomalie nel numero dei cromosomi), permettendo ai bambini di nascere liberi da malattie genetiche. È un’alternativa allaprenatale: l’embrione ottenuto in laboratorio viene analizzato e soltanto gli embrioni senza patologiavengono trasferiti, evitando in questo modo l’inizio di una gravidanza con un embrione patologico. Attualmente, le alternative per una coppia con rischio genetico aumentato sono: accettare il rischio, astenersi da avere figli, l’adozione, donazione di ovociti e/o seme,prenatale e i test geneticiLe anomalie cromosomiche sono di ...

CFAware : RT @OssMalattieRare: Di genetica, diagnosi e terapie si è parlato nel corso dell'incontro promosso da @VertexPharma: “Understanding #Cystic… - franceradini : RT @OssMalattieRare: Di genetica, diagnosi e terapie si è parlato nel corso dell'incontro promosso da @VertexPharma: “Understanding #Cystic… - FuggettaF : RT @OssMalattieRare: Di genetica, diagnosi e terapie si è parlato nel corso dell'incontro promosso da @VertexPharma: “Understanding #Cystic… -