La città che cura | cronaca di un rivoluzionario esperimento sociale

Reddito di cittadinanza - ora piace anche a Zingaretti che spiega : "Articolo 18 non è priorità" : Il segretario del Pd parlando in vista delle elezioni europee ha anche tracciato le linee di quelle che potrebbero essere le...

Salone del libro - Michela Murgia non rinuncia : Se la Lega governa chiedo la cittadinanza fuori? : Anche Michela Murgia interviene nel dibattito sul Salone Internazionale del libro di Torino, dopo l'annuncio della presenza dell'editore vicino a CasaPound, chiarendo che lei ci sarà: "Saremo al Salone proprio "a motivo" della presenza dei fascisti. Siamo convinti che i presidii non vadano abbandonati, né si debbano cedere gli spazi di incontro e di confronto che ancora ci restano."

'Io - italiano da un anno - chiedo una nuova legge sulla cittadinanza favorite i ragazzi che crescono e studiano qua' : 'Sono follemente innamorato della mia Toscana e del Bel Paese. Dopo anni lo Stato italiano mi ha riconosciuto cittadino: un'enorme vittoria'. Bruno Leka, 22enne originario dell'Albania, è tra gli ...

"Io - italiano da un anno - chiedo una nuova legge sulla cittadinanza : favorite i ragazzi che crescono e studiano qua" : Bruno Leka, 22 anni, albanese di origine, lancia un appello ai politici a poche settimane dalle elezioni europee e rilancia lo ius culturae: "Sono l'attaccamento a questo Paese e la cultura a renderci parte della comunità". Giovedì manifestazione a Roma

Reggina - che entusiasmo in città! Inaugurato il primo store ufficiale amaranto [VIDEO] : E’ ormai ritrovato entusiasmo a Reggio Calabria. Una passione sopita, da parte della città, che adesso torna a farsi molto forte. Dall’avvento del neo presidente Luca Gallo, la tifoseria è tornata a gioire e partecipare come ai vecchi tempi. Ad una settimana dal primo turno playoff, oggi c’è stata l’inaugurazione del primo store ufficiale della Reggina. Al centro della città, esattamente a Piazza Duomo, presenti ...

Flavio Briatore : “Italia paese comunista che vorrebbe tutti sfigati. Il reddito di cittadinanza? Una cazzata” : “Il reddito di cittadinanza è una caz…”. Non ha usato mezzi termini Flavio Briatore ieria margine dell’assemblea di Federalberghi a Capri, dove ha bocciato senza dubbi anche il salario minimo. “Ci vorrebbero dei contratti stagionali e noi sostituirci al Governo: se il governo dà a un dipendente 700 euro di reddito di cittadinanza per non far niente, bisognerebbe che dessero la possibilità agli imprenditori di pagare la ...

Reddito di cittadinanza - già stimate 130 mila rinunce : ecco perché i cittadini cambiano idea : ...00 euro mensili, ad integrazione del Reddito,, al posto delle 780,00 euro ipotizzate nelle fasi iniziali della discussione politica sul nuovo provvedimento. La maggior parte delle rinunce potrebbe ...

La voce della Politica Inaugurazione comitato elettorale Andretta : "Ecco la città che vogliamo" : Inclusione,condivisione, rigenerazione, sostenibilità,coraggio. Sono questi i temi che caratterizzano il programma di Bianca Andretta, candidata sindaca per il centrosinistra alle elezioni ...

I cittadini non votano perché cambiano i governi e non la loro vita. Parla Prezworski : Adam Prezworski , professore di Scienza politica alla New York University, tra i massimi studiosi al mondo di elezioni, ha piazzato questa domanda sulla copertina del suo ultimo libro: "perché ...

I cittadini non votano perché cambiano i governi non la loro vita. Parla Prezworski : La gente comincia a chiedersi: il gioco vale la candela? Seguo la politica, vado a votare, magari partecipo anche a una marcia, i politici vengono eletti e la mia vita non cambia di una virgola. Ma ...

L'Aquila - Grandi speranze/ La fiction finta e la città che va - ri - scoperta : Su Rai 1 sta andando in onda la fiction L'Aquila - Grandi speranze. Troppi errori e troppa fantasia su una città che merita una descrizione diversa

Amsterdam - il piano della giunta ‘verde’ : “Dal 2030 in città solo le auto elettriche” : Fuori le auto benzina e diesel da Amsterdam entro il 2030. È questa la proposta della giunta della capitale olandese, giudata dalla sindaca Femke Halsema. La volontà del governo cittadino – che dovrà essere approvata in consiglio e sarà sottoposto a consultazione pubblica – è contenuta nell’Actieplan Schone Lucht, ovvero il piano di azione per l’aria pulita che progetta le nuove regole che la città intende mettere in ...

Luigi Di Maio - retroscena : altro che "pace con Salvini". "I cittadini devono capire che..." - sputa sulla Lega : "Superato il caso Siri vediamoci, parliamoci e lavoriamo il più possibile nell'interesse degli italiani". Luigi Di Maio a Otto e mezzo non vuole cantare vittoria per il siluramento dell'uomo di Matteo Salvini, ma lontano dalle telecamere non manca di sottolineare nelle ore caldissime dell'accelerazi

Staffetta Napoli-Milano per la OnDance di Roberto Bolle che invade le piazze delle due città : PRIMAPRESS, - MILANO - Napoli e Milano fanno Staffetta per l'evento OnDance, la festa della danza ideata e promossa dall'Étoile dei due Mondi, Roberto Bolle. Nel capoluogo partenopeo si vivranno due ...