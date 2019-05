La Casa Bianca non consegnerà le dichiarazioni dei redditi di Trump al Congresso

«Time» - Pete Buttigieg e il marito : First Family gay alla Casa Bianca? : Pete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaPete Buttigieg, gay candidato alla Casa BiancaMoltissime copertine di Time hanno l’aura della storicità, compresa quella di ...

Orban alla Casa Bianca il 13 maggio : Nel 2016 era stato il primo leader europeo ad augurare successo al candidato presidenziale Trump, e attualmente segue una linea politica sovranista, simile a quella del presidente Usa. Ma finora ...

Attacco al Potere - terroristi attaccano la Casa Bianca e rapiscono il Presidente. : Che succede se un gruppo di terroristi decide di attaccare il cuore della democrazia americana, la Casa Bianca ? E' quanto accade nell'action movie Attacco al Potere , in onda stasera alle 21.20 su ...

E’ già corsa per la Casa Bianca - Biden “salta” primarie e sfida Trump : “Lavoro per l’America” : L'ex vice presidente Joe Biden ignora le primarie democratiche e sfida direttamente Donald Trump nel suo primo comizio da candidato alla Casa Bianca. "Se saro' in grado di battere Donald Trump nel 2020 succedera' qui", ha dichiarato Biden a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno Stato in bilico che si e' rivelato cruciale per la vittoria del miliardario alle presidenziali del 2016, cosi' come il Michigan e il Wisconsin. "Donald Trump e' l'unico ...

Bebe Vio : “Come la tecnologia mi ha salvato la vita (e portato fino alla Casa Bianca)” : Questo articolo è comparso originariamente sul numero 79 di Wired Italia, nell’inverno del 2016, e fa parte di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni. (foto: Mattia Balsamini) Lo sport unisce, crea ponti e abbatte muri. È un’avanguardia della società, anticipa e detta le tendenze. A ottobre sono stata alla Casa Bianca, scelta dal presidente del Consiglio Matteo Renzi per ...

Compleanno Melania - foto celebrativa Casa Bianca diventa virale : La first lady Melania Trump ha compiuto 49 anni il 26 aprile. Festeggera' questa sera a cena alla Casa Bianca con il premier giapponese Shinzo Abe e la moglie Akie. Nel fare gli auguri a Melania via Twitter, la Casa Bianca ha postato una foto della first lady seduta da sola, sul divano dello Studio Ovale. E' stata scattata all'inizio di marzo, in occasione della visita del primo ministro della Repubblica Ceca, Andrek Babis. Gli utenti Twitter si ...

Trump riceverà Xi Jinping a Casa Bianca : 1.26 Il presidente americano Trump ha annunciato, ma senza indicare una data, che riceverà presto il leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, in quella che potrebbe essere l'occasione per la firma dello storico accordo commerciale tra le due principali economie mondiali La Casa Bianca intanto ha informato che il Segretario al tesoro Steve Mnuchin e il rappresentante Usa al commercio, Robert Lighthizer,saranno prestissimo a Pechino per una ...

Joe Biden si candida alla Casa Bianca : L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden lancia oggi la sua terza candidatura per la presidenza Usa. Lo riferiscono i media Usa. Il 76enne Biden scende così in campo nella folta schiera di democratici che ambiscono alla nomination del partito in vista delle presidenziali del 2020.Secondo un sondaggio di Morning Consult/Politico, l'ex vice presidente democratico risulta in vantaggio su Donald Trump di 8 punti percentuali in vista ...

Trump perde follower su Twitter e convoca l’ad Dorsey alla Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontra lo staff di Twitter guidato dall’amministratore delegato Jack Dorsey (fonte: Twitter) L’amministratore delegato e co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, è stato convocato nello Studio ovale della Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump poiché quest’ultimo, riferiscono i retroscena, lamentava un continuo calo dei follower sul suo ...

Trump perde follower su Twitter e convoca l’ad Dorsey alla Casa bianca : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontra lo staff di Twitter guidato dall’amministratore delegato Jack Dorsey (fonte: Twitter) L’amministratore delegato e co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, è stato convocato nello Studio ovale della Casa bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump poiché quest’ultimo, riferiscono i retroscena, lamentava un continuo calo dei follower sul suo ...

Trump perde follower e convoca il ceo di Twitter alla Casa Bianca per lamentarsi : Molti gli argomenti discussi sulla loro piattaforma e sul mondo dei social media in generale. Mi auguro di mantenere un dialogo aperto!', ha scritto, pubblicando la foto del meeting nello Studio ...

Trump perde follower e convoca il ceo di Twitter alla Casa Bianca : Molti gli argomenti discussi sulla loro piattaforma e sul mondo dei social media in generale. Mi auguro di mantenere un dialogo aperto!', ha scritto, pubblicando la foto del meeting nello Studio ...

Trump-Twitter - dopo lo scontro - l'incontro alla Casa Bianca. Wp - "si è lamentato del calo dei suoi follower" : Prima lo scontro, poi l'incontro. alla Casa Bianca. Donald Trump ha ricevuto Jack Dorsey, numero uno di Twitter, al culmine di una serie di tweet velenosi nei confronti dell'azienda. "Grande incontro questo pomeriggio presso la Casa Bianca con Jack Dorsey di Twitter. Molti argomenti discussi sulla loro piattaforma e sul mondo dei social media in generale. Attendo con ansia di mantenere un dialogo aperto" scrive su Twitter il presidente degli ...

Casa Bianca - stop alle esenzioni per l'import del petrolio dall'Iran : Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare le esenzioni per l'import del petrolio dall'Iran alla loro scadenza il prossimo 2 maggio . La decisione, fa sapere la Casa Bianca, ha come scopo l'...