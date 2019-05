L' 11 e il 12 maggio torna in Versiliana L' Arte del Cavallo

Un posto al sole - anticipazioni e trame dal 13 al 17 maggio : torna Anita : Negli episodi della prossima settimana si chiuderà la prima parte della storyline riguardante la morte di Tommaso, si parlerà di Ciro e Angela, vedremo Raf in una veste insolita e sarà dato ampio spazio alla nuova coppia formata da Alex e Vittorio. Inoltre torneranno due personaggi che non erano presenti da un po': Anita e Giovanna. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 3 ...

A maggio a Cinecittà ritorna RomeVideoGameLab : Sempre a partire da venerdì anche i corsi specialistici di Level Up, con oltre 50 sviluppatori provenienti da tutto il mondo che si alterneranno tra talk e workshop, rivolti agli iscritti, e lectio ...

A maggio a Cinecittà ritorna RomeVideoGameLab : A Cinecittà nelle date del 10 e 12 maggio fa ritorno RomeVideoGameLab.Riportiamo il comunicato ufficiale con tutte le informazioni riguardanti la presentazione di "A night at the Forum", il premio per il Best Applied Game e molti altri eventi che si terranno: Leggi altro...

Gabbani torna con un nuovo singolo : 'È un'altra cosa' - in uscita il 10 maggio : Dopo due intensi anni, dopo la vittoria tra i Giovani al festival di Sanremo 2017 con 'Amen, platino, e l'anno successivo tra i Campioni con 'Occidentalìs Karma', quintuplo platino, e la successiva ...

Torna a San Cataldo l'arte dei madonnari - il 9 maggio la manifestazione 'Gessi tra i Passi' : Il Concorso sarà allietato dall'esibizione di artisti di strada e performers con spettacoli di fuoco, mimo, magia, giocoleria, pasticceria artistica, danza e arti circensi, offrendo, così, l'...

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (3) : (AdnKronos) - Cosa succede nei prossimi giorni. Da oggi e fino alla prima parte di mercoledì 8 il tempo sarà in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento anche marcato lunedì, più contenuto martedì, ma risulteranno comunque ancora inferiori alla m

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (2) : (AdnKronos) - Venti forti. Dalle prime ore di domenica si è avuta una marcata intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, non solo in quota ma anche a tratti nelle valli, sulle zone pedemontane, sulla pianura e sulla costa. I venti si sono poi in genere attenuati nel pomeriggio-sera di

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - In Veneto lo scorso weekend è ritornato l’inverno come già accaduto a fine aprile. La spiegazione è la discesa verso il Mediterraneo centrale di una perturbazione con aria di origine artica che ha portato precipitazioni estese, un brusco e marcato calo delle temperature

Il 10 e 11 maggio tornano le Miniolimpiadi a Villa Pallavicini : Una grande festa di sport e coesione sociale, esempio unico di collaborazione tra scuola, istituzioni e famiglie nella formazione e crescita dei ragazzi. L'obiettivo delle Miniolimpiadi, patrocinate ...

A Sestri Levante dal 19 maggio torna 'Mare&Mosto' : protagonista il vino della Liguria : 'La manifestazione si consolida sempre di più come vetrina d'elezione per il mondo vitivinicolo e oleario regionale - spiega Alex Molinari, presidente di Ais Liguria e organizzatore di Mare&Mosto - ...

Meteo - è un maggio pazzo : torna l’Anticiclone ma durerà poco - a metà mese nuova ondata di freddo : Meteo – freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio ...

Shinkai torna al cinema dopo Your Name con '5 CM AL SECONDO' solo dal 13 al 15 maggio. Guarda la clip in esclusiva! : dopo il successo di Your Name con oltre 315 milioni di euro incassati nel mondo finalmente sul grande schermo il capolavoro che ha consacrato al grande pubblico il Maestro Makoto Shinkai 5 CM al secondo . Il film, diretto e prodotto da Shinkai come suo secondo ...

Una vita - trame al 12 maggio : Blanca torna a vivere nel ricco quartiere : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' capace di attirare un pubblico eterogeneo. Gli intrighi sono dietro l'angolo e creano nuova suspense, per via di colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Molti protagonisti devono prepararsi a scoprire verità sorprendenti che non avrebbero mai pensato ...

Station 19 - dal 6 maggio su FoxLife torna la seconda stagione con i nuovi episodi : Station 19 dal 6 maggio su FoxLife arrivano i nuovi episodi della seconda stagione. Ma il crossover con Grey’s Anatomy? Dal 6 maggio, il lunedì alle 22.00 su FoxLife (Sky, 114) torna l’attesissimo spin-off di Grey’s Anatomy. Arrivano infatti i nuovi episodi (dal settimo) della seconda stagione di Station 19 con protagonisti i vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle. La midseason finale dell’action drama di Shondaland ha lasciato in ...