Kean | “La Juventus mi ha cambiato la vita All’esordio pensai…”

Cori razzisti Kean - Maran : “La vicenda non fa bene al Cagliari - condivido pensiero di Giulini” : “Mi sono ripromesso di non parlarne più, perché questa situazione non sta facendo bene a Cagliari e al Cagliari. Tutto quello che dovevo dire l’ho già detto a fine partita. Poi il presidente Giulini ha diffuso una nota che condivido appieno“. Così l’allenatore della squadra rossoblù, Rolando Maran, ha risposto ai giornalisti sulla vicenda dei Cori razzisti allo juventino Kean nella partita di martedì scorso alla ...