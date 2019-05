Kean | La Juve mi ha cambiato la vita | ma Chiellini mi lascia le cicatrici sulle

Juventus - Kean : 'Infanzia difficile - cresciuto grazie a Dio e alla strada' : Appena due presenze da un minuto ciascuno nelle prime 26 giornate di campionato, poi nove presenze consecutive con sei gol segnati. Il finale di stagione della Juventus, anche grazie all'ampio ...

Juve - Kean : 'Sono nato sulla strada e ho sofferto. Chiellini mi lascia cicatrici...' : 'Remember the name'. Ricorda il nome, si legge su The Players' Tribune , il sito di culto in cui gli sportivi raccontano se stessi senza filtri. E sarà da ricordare a lungo il nome di Moise Kean, il ...

Rinnovo Kean - la Juve prepara il piano “anti Raiola” : le cifre dell’ingaggio : Rinnovo Kean- Un’esplosione totale negli ultimi mesi di campionato, ma futuro ancora totalmente da scrivere. Moise Kean strizza l’occhio alla Juventus e si prepara a mettere nero su bianco il suo Rinnovo contrattuale con la Juventus. Il club bianconero potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per evitare spiacevoli sorprese con Mino Raiola, noto agente del giocatore. […] More

Kean - messaggio d'amore alla Juventus : «Mi hai cambiato la vita» : TORINO - Ha rotto ogni record, corre più veloce del vento e va in gol con una facilità disarmante. Kean è il piccolo idolo dei bianconeri. Com'è nato il fenomeno Moise? ' La strada ti insegna a essere ...

Emozione Kean : «La Juventus mi ha cambiato la vita» : TORINO - ' La strada ti insegna a essere uomo, a capire la realtà della vita e a capire ciò che ti sta intorno, nel bene e nel male '. Moise Kean si racconta a The Players' Tribune. La nascita a ...

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Juventus-Torino diretta live - le formazioni ufficiali : Kean titolare : Juventus-Torino diretta live – E’ la gara che apre il 35° turno di Serie A, l’interessantissimo derby della Mole Juventus-Torino può aprire scenari importanti ai granata, che sognando l’Europa che conta. Per i bianconeri, più che altro obiettivi personali, come quello di Ronaldo che ha intenzione di vincere la classifica cannonieri. formazioni ufficiali JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, ...

Juventus-Torino - ore 20 - 30 Diretta Mazzarri all'attacco della Champions Allegri schiera Kean con CR7 : La 35esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso del venerdì sera, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Questa volta è il Torino a chiedere di più a questa partita per questioni di ...

Juve-Toro - la prima volta - da ex - di Kean. Mazzarri si affida a Belotti e Berenguer : Il doppio ex più atteso, o temuto, gioca titolare. Moise Kean farà coppia con Cristiano Ronaldo nell'atteso derby di Torino che stasera vale per la storia, l'orgoglio e l'Europa. Allo Stadium il Toro ...

Juventus Torino probabili formazioni : sarà 4-4-2 - Kean dal 1' : Juventus Torino probabili formazioni- L’infortunio di Emre Can cambia la Juventus in maniera totale in vista del match di questa sera contro il Torino. Allegri si affiderà al 4-4-2, con difesa formata da Cancelo sulla destra, Spinazzola sulla sinistra con coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini. Occhio al ballottaggio Cancelo/De Sciglio. Allegri potrebbe decidere […] More

Juve - Allegri perde Emre Can. Tocca a Kean in coppia con CR7 : Novità in vista per la Juventus in attesa del derby: fuori Emre Can, dentro Moise Kean e cambio di modulo per Massimiliano Allegri. Sono queste le ultime novità emerse dalla rifinitura dei bianconeri. ...

La Juve vorrebbe blindare Kean e porre fine alle mire interiste su di lui : Con la stagione ai titoli di coda le società calcistiche pensano ad apparecchiare la tavola per il mercato estivo, ormai alle porte. La Juventus, libera da obiettivi da raggiungere sul campo, sta già valutando come sistemare il suo organico ed è normale che guardi in casa degli altri, ma a perseguire questa strategia c'è anche la concorrenza. In particolare l'Inter sarebbe molto ingolosita dal giovane attaccante bianconero Moise Kean. Paratici ...

Juve : Chiesa - Savic - Kean - il mercato passa da qui : Il mercato della Juventus a fine aprile fa sembrare il cubo di Rubik un Sudoku per principianti. Fabio Paratici è un capo dell'area sportiva con una metodologia precisa e vincente: porta avanti ...