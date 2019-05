Kathy Rain | l' ispirata avventura punta e clicca è disponibile gratuitamente su Steam

Whispers of a Machine : l'avventura sci-fi dei creatori dell'ottimo Kathy Rain ha una data di uscita : Clifftop Games (Kathy Rain) e Faravid Interactive (The Samaritan Paradox) hanno annunciato che Whispers of a Machine arriverà il 17 aprile per Windows, Mac, iOS e Android.Dal comunicato stampa ufficiale leggiamo: "a dicembre, abbiamo rivelato un sacco di informazioni su cosa aspettarsi in questo gioco di avventura sci-fi, ambientato in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è stata messa al bando per quasi un secolo. Si scopre che non tutti ...