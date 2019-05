Juventus probabile formazione 2019 2020 | nasce la nuova Juve

Juventus-Torino - la probabile formazione scelta da Allegri : attacco a due punte per i bianconeri : Nel derby in programma questa sera, Massimiliano Allegri potrebbe optare per un 4-4-2 con Kean e Ronaldo davanti Tanti problemi di formazione per la Juventus, che si prepara questa sera ad affrontare il Torino nel derby della Mole. Massimiliano Allegri ha gli uomini praticamente contati, visto che l’infermeria è ormai da tempo in over booking. LaPresse/Isabella BONOTTO / AFP Per questi motivi, il modulo scelto dall’allenatore ...

Juventus-Torino - probabile formazione : Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby : La Juventus, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il Torino. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del derby. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile ...

Juventus 2019/2020 - probabile formazione : rivoluzione - cosa cambierà? : Juventus 2019 2020 – L’eliminazione dalla Champions League e uno scudetto praticamente vinto spingono la dirigenza della Juventus a pianificare già la prossima stagione. Alcuni big sono a rischio, nessuno sembra incedibile ormai. D’altro canto sono molte le piste per il mercato in entrata, molte si dirigono verso la difesa che perderà Barzagli ma i […] More

Inter-Juventus : la probabile formazione della 34° giornata di Serie A : Non c’è alcun dubbio: Inter-Juventus sarà il big match di questa 34^ giornata di Serie A, scopriamo insieme le probabili formazioni del matchI nerazzurri devono compiere gli ultimi sforzi per blindare il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, mentre i bianconeri, già campioni d’Italia per l’ottavo anno consecutivo, arrivano a San Siro senza pressioni. Ecco tutto quello che dovete sapere sul Derby d’Italia.Statistiche ...

VIDEO Juventus-Ajax - probabile formazione dei bianconeri : Dybala titolare con la fascia da capitano! : Paulo Dybala sarà quasi sicuramente titolare in Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019: stasera (ore 21.00) l’argentino sarà schierato nel tridente offensivo insieme a Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Questa l’indiscrezione di Sky dopo la rifinitura svolta questa mattina alla Continassa, tra l’altro il fuoriclasse sudamericano indosserà anche la fascia da capitano vista l’assenza di ...

Juventus - la probabile formazione contro l'Ajax : Dybala dovrebbe essere titolare : Questa mattina, la Juventus ha lasciato l'hotel per andare all'Allianz Stadium per fare la classica rifinitura. Sul pullman che ha portato la squadra nel suo stadio era presente anche Giorgio Chiellini ma non c'era Emre Can. Infatti, il tedesco ha lasciato l'albergo un po' prima dei compagni per andare in auto all'Allianz Stadium e per sottoporsi ad alcuni trattamenti personalizzati. Dunque il numero 23 juventino sta bene e ha poi svolto ...

Juventus - la probabile formazione contro l'Ajax : Chiellini non ce la fa - CR7 giocherà : È stata una mattinata di grande lavoro per la Juventus che si è allenata in vista del match contro l'Ajax. I bianconeri verso le 12:00 sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e per curare gli ultimi dettagli tattici. Stamattina Giorgio Chiellini non era in campo insieme ai compagni a causa di un ematoma al polpaccio. Dunque il numero 3 juventino non sarà a disposizione per la partita di domani. Oltre a lui mancherà Emre Can che è ...

Ajax-Juventus : Allegri studia la formazione bianconera - Bentancur probabile titolare : Ajax-Juventus avrà tra i suoi protagonisti Cristiano Ronaldo, forse addirittura dall’inizio, ma non Emre Can che potrebbe essere sostituito da Bentancur. Il fenomeno portoghese continua a migliorare in allenamento e sarà della gara al pari di Douglas Costa, recuperato e pronto per la panchina. Probabilmente ci sarà anche Perin. Niente da fare invece per il tedesco, la caviglia infortunata contro il Milan fa ancora troppo male e la sua ...

Juventus - la probabile formazione contro i rossoneri : De Sciglio nella difesa a tre : La Juventus, questo pomeriggio, sarà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Milan. I bianconeri sono a due vittorie dallo scudetto e per questo motivo quest'oggi cercheranno i tre punti. Massimiliano Allegri, però, farà un po' di turnover anche perché mercoledì ci sarà la sfida di Champions League contro l'Ajax. Il tecnico livornese farà rifiatare qualche titolarissimo proprio in ottica Champions, ma l'undici che sfiderà il Milan sarà ...

Juventus-Milan - i convocati di Allegri e la probabile formazione : Mandzukic-Dybala coppia d’attacco : L’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per il match con il Milan, in cui figura il rientrante Khedira Massimiliano Allegri ha annunciato i convocati per il match di domani tra Juventus e Milan, in programma alle ore 18 all‘Allianz Stadium. Torna a disposizione Sami Khedira, inserito in questa che è la lista completa: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Mandzukic, ...

Juventus - tanti assenti per il match di Cagliari : la probabile formazione scelta da Allegri : Dybala, Mandzukic e Ronaldo non convocati per la trasferta di Cagliari, Allegri costretto ad inventare l’attacco L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 19 giocatori per l’anticipo della 30ª giornata di Serie A in programma domani sera a Cagliari. Tante le assenze in particolare in attacco dove mancheranno oltre a Ronaldo e Douglas Costa anche Mandzukic e Dybala. Questo l’elenco dei ...

Juventus - la probabile formazione contro l'Empoli : CR7 ko - al suo posto Dybala : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara di domani contro l'Empoli. Massimiliano Allegri ha così provato la formazione che schiererà contro i toscani e soprattutto pare aver deciso chi sostituirà l'infortunato Cristiano Ronaldo. Il tecnico livornese dopo la seduta di stamane ha parlato in conferenza stampa, nella quale ha dato anche qualche indicazione sull'undici che schiererà domani all'Allianz Stadium. ...

Juventus : il probabile undici anti-Genoa - Mandzukic favorito su Kean : Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova e si è subito trasferita in hotel per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Genoa, tra poco i bianconeri lasceranno l'albergo per spostarsi allo stadio dove alle 12:30 affronteranno la squadra ligure. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo che non è stato convocato per farlo riposare dopo le fatiche di Champions League. ...

