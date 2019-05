Juventus | le vacanze stanno finendo | Ronaldo è a Marrakech | Bonucci è tornato al JTC

Juventus - vacanze di Pasqua in famiglia per i bianconeri : Cristiano Ronaldo è in Croazia : Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Juventus si è aggiudicata matematicamente lo scudetto e Massimiliano Allegri ha deciso di concedere un po' di giorni di riposo ai suoi ragazzi. Dunque i bianconeri hanno deciso di lasciare Torino per andare a trascorrere le vacanze di Pasqua in giro per l'Europa. Cristiano Ronaldo si è spostato in Croazia, mentre Miralem Pjanic ha deciso di non spostarsi molto da Torino e si è recato a Montecarlo dove si ...