Juventus | Dybala verso il recupero Mandzukic rientra in anticipo?

Dybala-Juventus - ultimissima : l’indizio chiude all’addio. La Joya resta! : DYBALA JUVENTUS- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset”, un nuovo indizio, proveniente dalla Cina, avrebbe chiuso le porte all’addio di Paulo Dybala ai colori bianconeri. Un addio che non si concretizzerà in quanto, la Joya, è stato scelto come testimonial del marchio Adidas per la presentazione della nuova maglia bianconera 2019 2020 in vista della […] More

Roma-Juventus : probabili formazioni - De Rossi e Dybala indisponibili - Ronaldo in campo : Roma-Juventus è una gara molto delicata soprattutto per i gialloRossi mentre i bianconeri hanno ormai terminato la stagione essendosi laureati per l’ottava volta consecutiva campioni d’Italia. I padroni di casa sono in piena lotta per raggiungere un posto che garantisca la qualificazione alla pRossima edizione della Champions League e devono necessariamente ottenere dei punti per non perdere contatto dalle formazioni che li precedono in ...

Juventus - Adidas promuove la nuova divisa in Cina : lo sponsor è Dybala... : La Juventus sta già pianificando nei dettagli la prossima stagione , ma quest'anno per comprare i giocatori necessari ad un altro salto di qualità dovrà prima fare qualche cessione importante. I primi ...

Juventus - bianconeri in ferie : Dybala è a Londra con la fidanzata : Dopo il derby di venerdì, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alcuni giorni di riposo ai suoi ragazzi. In particolare la Juventus riposerà fino a mercoledì giorno in cui la squadra tornerà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. Visto i quattro giorni di vacanza, molti dei giocatori juventini hanno deciso di lasciare godersi un po' di relax con le rispettive famiglie. Alcuni bianconeri sono rimasti a Torino, mentre altri ...

Dall'Inghilterra - Liverpool su Dybala : potrebbe convincere la Juventus (RUMORS) : In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (in cui si stima che la perdita sia fra i 50 e i 70 milioni di euro), la Juventus è pronta ad investire sul mercato, ma molto passerà anche dalle cessioni. D'altronde l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha determinato un esborso economico non indifferente che dovrebbe portare benefici finanziari non nell'immediato ma alla lunga. Come dicevamo, l'attesa perdita potrebbe portare la dirigenza ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe partire : Allegri non si opporrebbe alla cessione : Si parla molto di cessioni in casa Juventus, a maggior ragione perché a giugno si attende il bilancio d'esercizio della società e, secondo il Sole 24 Ore, è attesa una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Motivo di questo passivo è il notevole esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, un investimento che porterà benefici soprattutto alla lunga anche dal punto di vista economico oltre a quelli già ...

Juventus - sarebbero state decise alcune cessioni importanti : fra queste si ipotizza Dybala : I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quando ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Dopo il vertice tra il presidente bianconero e il tecnico livornese verranno delineate le linee guida per il futuro. Al momento sembra che non ci saranno scossoni sulla panchina della Juve e Massimiliano Allegri viaggia verso la conferma. Anche se le voci sui suoi possibili sostituti non accennano a diminuire e i ...

Juventus - promessa mantenuta : Dybala incontra l'eroe del bus Ramy : TORINO - promessa mantenuta: l'attaccante della Juve Paulo Dybala in occasione del Derby contro il Torino ha incontrato il giovane Ramy , il 13enne studente milanese che poco più di un mese fa con un ...

Juventus - Dybala e l'eroe Ramy : "Cittadinanza? Meglio conoscere lui" : Poco più di un mese fa, il 20 marzo, era stato uno degli eroi che era riuscito a salvare i suoi compagni dal dirottamento del bus scolastico a San Donato Milanese. In occasione del derby della Mole, ...

Dybala Juventus - i bianconeri fissano il prezzo : cifra monstre per la Joya : Dybala-Juventus – Continuano le voci di calciomercato sulla Juventus, soprattutto ora che la stagione dei bianconeri può considerarsi chiusa, dopo l’uscita dalla Champions League e lo Scudetto conquistato. La dirigenza, con a capo Andrea Agnelli, sta valutando i vari profili per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, dove ci sarà l’assalto alla Coppa […] More

Juventus - cessione Dybala possibilità concreta : c’è già il nome del sostituto : Juventus cessione Dybala- Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Un’ipotesi da prendere in seria considerazione in caso di super offerta proveniente dalla Premier League o Bundesliga. Di fatto, come riportato nelle scorse settimane, Liverpool e Bayern Monaco restano alla finestra in attesa di capire e valutare il da farsi. La valutazione […] More

Infortunati Juventus : Dybala - Douglas Costa e Caceres - i tempi di recupero : Infortunati Juventus- La Juventus si prepara alla sfida contro il Torino con un chiaro sguardo all’infermeria. Da valutare attentamente e condizioni di Dybala, Douglas Costa, Bentancur e Caceres. La Joya difficilmente recupererà in vista della sfida di domani sera. Le condizioni dell’argentino verranno valutare con estrema calma nell’ultimo allenamento prima della decisione definitiva. Più no, […] More

Juventus - verso il derby : Dybala potrebbe recuperare : Questa mattina la Juventus si è allenata per prepararsi in vista del derby di venerdì. I bianconeri hanno lavorato con grande intensità anche perché contro il Torino vogliono vincere. Massimiliano Allegri per questa sfida sta pensando ad alcune novità di formazione, visto che probabilmente non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano non è al top e dovrebbe essere tenuto a riposo. Dunque il candidato numero uno per sostituirlo è Leonardo ...

Juventus-Torino : probabili formazioni - Dybala - Mandzukic e Moretti indisponibili : Juventus-Torino è una gara molto attesa essendo la stracittadina del capoluogo piemontese che dopo tanti anni vede entrambe le formazioni nelle prime posizioni della classifica generale. I padroni di casa si sono infatti confermati per l’ottavo anno consecutivo campioni d’Italia mentre gli ospiti sono sorprendentemente in corsa per occupare uno dei posti che darà il diritto a qualificarsi per la prossima edizione delle coppe europee. Il ...