Juventus 2019 2020 | acquisti | cessioni e obiettivi del mercato bianconero

Maglia Juventus 2019/2020 - look ufficiale : in Cina è già in vendita -FOTO- : Maglia Juventus 2019 2020- Nuovo look e via alla vendita della nuova Maglia della Juventus. Una scelta che ha fatto discutere in maniera esagerata diversi tifosi, soprattutto quelli più tradizionalisti. Un addio alle strisce in maniera netta e decisa e spazio solamente ad una doppia banda bianca e nera. Una doppia banda intervallata solamente da […] More

Acquisti Juventus 2019/2020 : Ramsey il primo tassello - ecco chi arriverà : Acquisti Juventus 2019 2020- Una stagione pronta ad andare in archivio e una nuova annata già da programmare in vista del prossimo futuro. La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estivo. L’arrivo ufficiale di Ramsey arricchirà il centrocampo bianconero di qualità, esperienza e di inserimenti […] More

Cessioni Juventus 2019/2020 : 5 addii certi - rischia anche Pjanic : Cessioni Juventus 2019 2020- Dopo la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus resta alla finestra per quel che riguarda la prossima sessione di mercato estivo. Oltre alla campagna acquisti, la Juventus lavorerà anche sul capitolo Cessioni. Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, saranno circa 5 le Cessioni certe in vista dei prossimi mesi. certi […] More

Probabili Formazioni Juventus – Torino - Serie A 03/05/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Torino, Serie A 03/05/2019Primo anticipo della giornata con il derby della Mole tra Juventus e Torino: granata alla ricerca di punti Europa per inseguire un sogno.Torino – Allegri si affida a Cuadrado e Bernardeschi per completare il tridente con Ronaldo. In porta ci sarà Szczensy, mentre Spinazzola e Cancelo saranno i terzini. Al centro Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo spazio per Pjanic, ...

Cessioni Juventus 2019/2020 : addio a 4 big - la nuova strategia di Paratici : Cessioni Juventus- La Juventus si prepara all’imminente sessione di mercato estivo con un piano mercato chiaro e delineato. La sensazione è che in casa bianconera si tenterà di rivoluzionare totalmente difesa e centrocampo. Come evidenziato dallo stesso Paratici nei mesi scorsi, arriverà un nuovo centrale difensivo, forse due. Il sogno nel cassetto resta De Ligt, […] More

Mercato Juventus 2019/2020 : 3 cessioni certe - tutto su Pogba : Juventus 2019 2020- Ottavo scudetto consecutivo conquistato già da diverse settimane, e occhi puntati in vista della prossima stagione. Paratici si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Serviranno alcuni accorgimenti per migliorare la squadra in vista della prossima annata. Il primo obiettivo in linea mediana resta Pogba. La Juventus sogna il ritorno del francese, […] More

Mercato Juventus 2019/2020 : tutti gli obiettivi - ecco l’undici titolare : Mercato Juventus 2019 2020- Una stagione positiva, ma chiaramente deludente dal punto di vista della Champions League. La Juventus si prepara già alla prossima stagione 2019-2020 con occhi puntati sul prossimo Mercato estivo. Come cambieranno i bianconeri? Tanti punti interrogativi, tanti obiettivi e tante novità anche in chiave cessioni. Come prima cosa resta da valutare […] More

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. 26 selezionate - spiccano i blocchi di Juventus e Fiorentina : Che l’avventura abbia inizio! 40 giorni mancano al match d’esordio ai Mondiali 2019 in Francia di Calcio femminile della Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre, inserite nel gruppo C, scenderanno in campo contro l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un raggruppamento non facile per la formazione nostrana che però ...

Juventus 2019/2020 - probabile formazione : rivoluzione - cosa cambierà? : Juventus 2019 2020 – L’eliminazione dalla Champions League e uno scudetto praticamente vinto spingono la dirigenza della Juventus a pianificare già la prossima stagione. Alcuni big sono a rischio, nessuno sembra incedibile ormai. D’altro canto sono molte le piste per il mercato in entrata, molte si dirigono verso la difesa che perderà Barzagli ma i […] More

Mercato Juventus - formazione 2019/2020 : ecco l’undici titolare - il piano! : Mercato Juventus- La Juventus studia le nuove mosse sul Mercato in vista della prossima stagione. Tanti obiettivi, ma idee chiare e concrete in casa bianconera. Come trapelato nelle ultime settimane, la Juventus starebbe valutando attentamente il prossimo futuro di Allegri. L’attuale tecnico bianconero incontrerà Agnelli nel corso dei prossimi giorni. Le due parti, salvo clamorosi […] More

Calcio femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Juventus-Fiorentina 2-1 - le bianconere si impongono al “Tardini” : La Juventus si concede la magica doppia e conquista allo stadio “Tardini” di Parma anche la Coppa Italia di Calcio femminile avendo sconfitto 2-1 nell’atto conclusivo la Fiorentina per effetto delle marcature di Petronella Ekroth e di Valentina Cernoia nella prima frazione di gioco. Tatiana Bonetti nella ripresa ha provato a riaprire i giochi ma la Vecchia Signora non ha tremato ed ha portato a compimento la propria missione. E ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Madama vince la prima coppa nazionale della sua Storia! Double conquistato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

