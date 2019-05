Juve | il Psg su Allegri | che stipendio!

Juve-Allegri : il PSG ci crede : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri incontrerà il presidente Andrea Agnelli al ritorno del suo viaggio a Madrid per il progetto della Super Champions League. Il tecnico vuole ...

Pjanic spaventa la Juventus : “tutti vorrebbero andare al PSG - rimango in ascolto…” : Miralem Pjanic ha parlato del suo accostamento al PSG in chiave calciomercato, il calciatore bianconero vacilla? Miralem Pjanic ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha schiacciato l’occhio al PSG. I francesi di Canal Plus hanno stuzzicato il centrocampista della Juventus in merito alla sua stagione bianconera: “In Champions avremmo potuto fare qualcosa di più, ma l’Ajax nelle due partite ci è ...

Allegri-Juventus - incontro imminente. Ma c'è la tentazione Psg : Sembra tutto scritto ma non è detto che sia così. Perché nell'universo del pallone le situazioni evolvono in fretta e basta un attimo per far vacillare tutto. La Juventus e Massimiliano Allegri hanno ...

Juve - Pjanic apre al Psg : "Un grande club - tutti vorrebbero andarci" : Fuoco alle polveri. Miralem Pjanic prende la mira e da Parigi infila nella porta, del mercato, una delle sue famigerate punizioni: questa volta senza pallone, ma con le parole che aprono scenari ...

Mercato Juve - Pjanic : “Psg? Tutto è possibile” : Miralem Pjanic strizza l’occhio al Psg. In un’intervista a Canal +, il regista bosniaco non esclude l’addio alla Juventus e apre ad un ritorno in Ligue 1, dove è già stato protagonista con la maglia del Lione: “Il mio obiettivo, negli anni a venire, è assolutamente quello di vincere la Champions League – dice Pjanic, 29 anni -. Il futuro? Tutto è possibile nel calcio. Sono in un grandissimo club, non penso ...

