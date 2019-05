Italia sotto esame Ue | nuovo taglio alle previsioni sul Pil

Italia ultima per crescita e investimenti Moscovici : «Conti pubblici sotto esame» : Diffuse le nuove previsioni economiche: il Pil crescerà solo dello 0,1%. Siamo anche l’unico paese con un indice negativo per gli investimenti sull’anno precedente (-0,3%)

La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è il disco di cui l’Italia ha bisogno - tra contestazione e ironia (recensione) : Ben venga il nuovo cantautorato e ben vengano gli artigiani della musica, e ben venga "La terra sotto i piedi" di Daniele Silvestri, più che mai. Un disco appena sfornato ma che era già scritto nelle coscienze, che tuttavia non trovavano le parole giuste. Il cantautore romano le ha trovate e ora sono tutte nostre. Sì, avevamo bisogno di questo disco, perché non se ne può più: siamo immersi nell'odio e nelle sfide, viviamo un Paese non più diviso ...

Emergenza Yemen. Muoiono donne e bambini - sotto bombe anche Italiane : Oggi, la capacità degli yemeniti di accedere a cure sanitarie di qualsiasi tipo è diminuita drasticamente perché il conflitto ha devastato l'economia e svalutato i risparmi, lasciando la maggior ...

Volley femminile - le migliori Italiane della Finale Scudetto. Sylla - De Gennaro e Danesi sugli scudi. Egonu sottotono : Conegliano ha travolto Novara per 3-0 (25-15; 25-20; 25-15) nella gara-1 della Finale Scudetto di Volley femminile, le Campionesse d’Italia hanno espugnato il PalaIgor in appena 73 minuti di gioco e hanno compiuto un passo importante verso il tricolore visto che ora giocheranno le prossime due partite in casa. Diamo uno sguardo alle migliori italiane della partita giocata ieri. MIRIAM Sylla. La grinta non manca mai alla schiacciatrice ...

Sotto la parità l'indice del settore costruzioni Italiano - -0 - 52% - : Il settore costruzioni a Milano si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con il comparto costruzioni europeo . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia sottotono e senza medaglie - raro passaggio a vuoto delle Farfalle : Sesto posto nel concorso generale e settimo nella finale di specialità con cerchi e clavette. Questo il bilancio dell’Italia nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica andata in scena nel weekend a Baku, nella capitale azera le Farfalle sono sembrate ben distanti dagli standard a cui ci hanno abituato: chiudere una spedizione internazionale senza nemmeno un podio è un evento più unico che raro per la nostra ...

Giro d’Italia 2019 - in dubbio la presenza di Alejandro Valverde : il Campione del Mondo ci pensa dopo la primavera sottotono : La presenza di Alejandro Valverde al Giro d’Italia è in forte dubbio come riporta la Gazzetta dello Sport. Il Campione del Mondo aveva annunciato la sua partecipazione alla Corsa Rosa che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna ma, dopo una primavera deludente durante la quale non ha ottenuto i risultati sperati nelle Classiche, lo spagnolo potrebbe non essere al via della prima grande corsa a tappe della ...

Astronomia - San Vito Lo Capo : tra cucina siciliana e AstroTour sotto “I cieli più belli d’Italia” : Nel weekend 1-2 Giugno in provincia di Trapani, presso il B&B Villa Sauci, si svolgerà “San Vito Lo Capo sotto le Stelle”, un’esperienza proposta dal B&B Villa Sauci ed Astronomitaly per vivere il territorio tra natura, gAstronomia e stelle, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. A pochi passi dal mare cristallino di San Vito Lo Capo e dalla natura incontaminata della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro sarà ...

Giro d’Italia 2019 : Bauke Mollema - un regolarista da non sottovalutare per la classifica generale : A capitanare la Trek-Segafredo al Giro d’Italia 2019 ci penserà Bauke Mollema. Il trentaduenne olandese tornerà al via della Corsa Rosa per la terza volta in carriera dopo due anni di assenza. Nel 2017 riuscì a concludere al settimo posto della classifica generale, dopo sei edizioni di digiuno dal Giro del 2010 che terminò in dodicesima posizione, nonché terzo nella classifica di miglior giovane. Insomma, possiamo dire che il Giro non è ...

S&P non cambia il rating Italiano ma conti sotto osservazione : Per l'agenzia di rating il debito pubblico è in aumento e il potenziale di crescita del paese è indebolito dai continui cambiamenti politici. 'Dobbiamo migliorare ma per il momento va bene così' il ...

Giro d’Italia 2019 : Alejandro Valverde alla Corsa Rosa con la maglia da campione del mondo. Obiettivo tappe - ma guai sottovalutarlo per la classifica : È uno dei più grandi punti interrogativi di questo inizio di stagione. Dopo un 2018 clamoroso, che l’ha portato a conquistare in quel di Innsbruck la maglia iridata che tanto mancava nel proprio palmares, adesso Alejandro Valverde sembra pagare le fatiche e in questo inizio di annata non ha praticamente portato a casa risultati (se non una vittoria di tappa all’UAE Tour. La maledizione della maglia arcobaleno colpisce ancora? ...

Capello al CorSera : “In Italia comandano gli ultrà. I calciatori sbagliano ad andare sotto la curva” : A distanza di due giorni dalla seminifinale di Coppa Italia Milan-Lazio, si discute ancora con toni aspri degli episodi di fascismo e razzismo verificatisi fuori e dentro il campo. Ma ancora non si è arrivati ad una conclusione sulle pene e probabilmente neppure stavolta si avranno punizioni esemplari. Il giudice sportivo Mastrandrea ha preso tempo fino a lunedì per decidere: i referti di Atalanta-Fiorentina sono arrivati troppo tardi perché ...

Spread - crescita e conti : i rischi Italiani sotto la lente di Standard & Poor’s : L’agenzia deciderà in base ai dati su crescita, conti e Spread risalito a 270 puntiIl mercato ha una certa ansia. Non eccessiva, sia chiaro: se anche il rating venisse abbassato di un gradino, infatti, l'Italia resterebbe nel campo dell'investment grade. Dunque nel campo dei rating affidabili. Ma una certa apprensione tra gli investitori non manca: non è un caso che ultimamente lo Spread tra BTp e Bund sia tornato a salire, ...

Ciclismo - Bradley Wiggins su Vincenzo Nibali : “Sottovalutarlo per il Giro d’Italia è un errore. Lui è un campione alla Gimondi” : Vincenzo Nibali e la voglia di continuare a lottare. Reduce da un 2018 purtroppo fortemente condizionato da quella caduta nel Tour de France, il siciliano ha saputo ritrovarsi e sui pedali nel corso del Tour of the Alps sta regalando spettacolo. Ogni salita è l’occasione giusta per far vedere di che pasta è fatto e lo Squalo, guardando a quel che sarà presto nel Giro d’Italia o anche alla Liegi–Bastogne–Liegi, è sicuro del fatto ...