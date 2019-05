Italia-Russia | inaugurazione mostra pittorica al Centro russo scienza e cultura l' ' 8

##Italia-Russia - lunga storia di relazioni a base di scienza : Mosca, 29 apr., askanews, - C'è chi le fa risalire addirittura al XIII secolo, chi al 1700. Resta il fatto che le relazioni tra la Russia e il nostro Paese, o meglio tra il popolo italiano e quello ...

Nuoto sincronizzato - World Series Tokyo 2019 : Russia dominante - l’Italia risplende con Cerruti-Ferro e Minisini-Flamini : Dopo la terza tappa di Kazan, di pochi giorni fa, le World Series di Nuoto sincronizzato sono andate in scena a Tokyo, nel rinomato Japan Open dove, storicamente, il livello è sempre alto. l’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti in Grecia e in Russia, si è ben comportata e punta spedita all’ evento clou della stagione, i Mondiali a Gwangju (12-20 luglio). I colori azzurri sono stati difesi dalle coppie Minisini-Flamini e Cerruti-Ferro. La ...

Rinnovo accordo Ue-Russia scienza - frutto 'forte impegno' Italiano : Mosca, 29 apr., askanews, - L'ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano ha espresso soddisfazione per l'avvenuto Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica tra Ue e Federazione Russa, 'frutto di ...

Sindrome di Wiskott-Aldrich - così Jacob dagli Usa e Arseniy dalla Russia hanno trovato cura in Italia : Jacob e Arseniy sono due bambini che nei primi anni della loro vita non potevano neanche stare a contatto con i loro coetanei a causa della loro malattia genetica rara, la Sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS). Ora hanno una vita normale grazie alla terapia genica. Entrambi ora hanno circa 10 anni e beneficiano degli effetti della medesima terapia genica all’avanguardia a livello mondiale che gli permette di affrontare meglio la loro particolare ...

Sanzioni Russia - Salvini : inutili se non dannose per Italia e Ue : Mi sembra che abbia molto più vicinanza alla nostra storia, alla nostra cultura, la nostra economia e la nostra tradizione un paese come la Russia che un paese come la Turchia". 26 aprile 2019 ...

GEO-FINANZA/ Russia-Usa - la mediazione che può portare più Pil all'Italia : L'Italia resterà attaccata all'export per spingere il suo Pil. Fondamentali saranno quindi alcune mosse di politica estera

Fed Cup - Russia-Italia 3-0 : azzurre retrocesse dal World Group : L'Italia perde anche la terza partita di Fed Cup a Mosca con la Russia e per la prima volta dal 1997 esce dal gruppo mondiale. Decisiva la sconfitta di Martina Trevisan 6-4 6-3 in un'ora e 26 minuti ...

Fed Cup 2019 - Russia-Italia 3-0 : Martina Trevisan perde in due set con Anastasia Pavlyuchenkova - azzurre in Serie C : Era una sfida impossibile, e tale si è rivelata: pur facendosi onore, l’Italia cede per 3-0 alla Russia a Mosca nella sfida per rimanere nel gruppo mondiale II della Fed Cup. Le azzurre retrocedono in quella che può essere definita come la “Serie C” della versione femminile della Coppa Davis. Il punto decisivo per le padrone di casa arriva da Anastasia Pavlyuchenkova, che batte col punteggio di 6-4 6-3 Martina Trevisan in un’ora e 26 minuti di ...

LIVE Fed Cup - Russia-Italia in DIRETTA : Pavlyuchenkova-Trevisan 6-4 6-3 - Italia in serie C

Pavlyuchenkova-Trevisan 6-4 4-3 - Italia a un passo dalla retrocessione

Pavlyuchenkova-Trevisan 6-4 2-3 - quattro break consecutivi nel secondo set

Pavlyuchenkova-Trevisan 6-4 1-2 - l'Italia a un set dalla Serie C

Pavlyuchenkova-Trevisan 6-4 0-1 - l'Italia a un set dalla Serie C

Pavlyuchenkova-Trevisan 5-4 - la russa serve per il primo set